11 Nisan 2021, Pazar

GALATASARAY

Ahmet Çakar: Serdar Tatlı apartman bile yönetmekte zorlanır

Çakar'dan Tatlı'yı sert sözler! Apartman bile yönetmekte...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

- maçı sonrası Gazetesi Yazarı , başkanı hakkında çarpıcı sözlerde bulundu. Çakar, "Serdar Tatlı adlı şahıs Türk hakemliğinin patronu olduğu günden beri, en büyük problem maalesef hakemle oluyor. Bence bir apartmanı bile yönetmekte zorlanabilecek bir şahıs," dedi.

adlı şahıs Türk hakemliğinin patronu olduğu günden beri, en büyük problem maalesef hakemle oluyor. Bence bir apartmanı bile yönetmekte zorlanabilecek bir şahıs, pek tabii ki Türk hakemliğini yönetemez. Bazı maçlardan önce sözüm ona hakemlerle konuşup onları motive etmeye çalışıyor ama onu dinleyen kim. İçin için gülüyorlar. Dün gece adlı hakem de ciddi anlamda kamu vicdanını yaraladı. Elleri görmüyor, faulleri görmüyor, tacları görmüyor ama en önemlisi ağır bir çifte standart içinde. İlk yarıda 'in Yedlin'e yaptığı hareketle, ikinci yarıda 'un Sobiech'e yaptığı hareketler çok benzer. Lens topa vurduktan sonra ayağını kaçırmayıp Yedlin'in bilerek bileğine basıyor. Bileği dönüyor, Yedlin çıkıyor. Sarı kart bile yok. Pek tabi ki daveti de yok. İkinci yarıda Donk, görünüşte gayri kasti basıyormuş gibi olsa da kasten arkadan Sobiech'in tabanıyla baldırına basıyor. VAR daveti ile kırmızı kart geliyor. Ama şimdi soruyorum, "Lens'in hareketinde niye kart yok, VAR daveti yok. Donk'un hareketinde VAR daveti ve kırmızı kart var." Aynı Ali Palabıyık'ın kafasında binlerce tilki dolaşıyor ya o da skandal bir çifte standart uyguladığını bildiğinden komedi bir penaltı çalıyor. Üstelik Karagümrüklü'yü oyundan atıyor. Çünkü bilinçaltı Ali Palabıyık'a diyor ki, "Ey Ali, güzel Ali, çifte standartın babasını uyguladın, 'ı kurtar." Bu skandal karar da haklı bir VAR uyarısıyla düzeltiliyor. Taraflı tarafsız herkes Ali Palabıyık üzerinden, Serdar Tatlı üzerinden Türk hakemliğine lanet okuyor. Ama kabahat vasıfları sınırlı bir adamı, başkanı yapan ve 'de... ()
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