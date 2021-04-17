17 Nisan 2021, Cumartesi
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İŞTE O POZİSYON:
Göztepe - Galatasaray maçında önce kırmızı kart sonra ofsayt kararı!
Göztepe'nin sahasında Galatasaray'ı ağırladığı 35. hafta mücadelesinde ilginç bir pozisyon yaşandı. 41. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında Halil Dervişoğlu'na Göztepeli Berkan Emir müdahalede bulundu. Maçın hakemi Fırat Aydınus, direkt kırmızı kart çıkartırken, VAR incelemesi sonrası kartı iptal etti ve Halil için ofsayt kararı verdi. İşte o anlar...
Göztepe ve Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya gelirken, karşılaşmanın 41. dakikasında yaşanan pozisyonda VAR incelemesi sonrası karar değişti.
Taylan Antalyalı'nın pasında Halil Dervişoğlu savunmanın arkasına sarktı, Berkan Emir'in müdahalesi sonrası yerde kalınca Fırat Aydınus kırmızı kartını çıkardı.
VAR'ın yaptığı inceleme sonrasında ise Fırat Aydınus 43. dakikada Berkan Emir'e çıkardığı kırmızı kartı iptal ederek Halil Dervişoğlu için ofsayt kararı verdi.
İŞTE O POZİSYON:
(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)
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