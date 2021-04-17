17 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Göztepe - Galatasaray maçında önce kırmızı kart sonra ofsayt kararı!

Göztepe - G.Saray maçında önce kırmızı kart sonra ofsayt!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

'nin sahasında 'ı ağırladığı 35. hafta mücadelesinde ilginç bir pozisyon yaşandı. 41. dakikada 'nın pasında 'na Göztepeli müdahalede bulundu. Maçın hakemi Fırat , direkt kırmızı kart çıkartırken, VAR incelemesi sonrası kartı iptal etti ve Halil için ofsayt kararı verdi. İşte o anlar...

ve , 'in 35. haftasında karşı karşıya gelirken, karşılaşmanın 41. dakikasında yaşanan pozisyonda VAR incelemesi sonrası karar değişti.

'nın pasında savunmanın arkasına sarktı, 'in müdahalesi sonrası yerde kalınca Fırat kırmızı kartını çıkardı.

VAR'ın yaptığı inceleme sonrasında ise 43. dakikada Berkan Emir'e çıkardığı kırmızı kartı iptal ederek Halil Dervişoğlu için ofsayt kararı verdi.

İŞTE O POZİSYON:

(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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