Son dakika spor haberi: Galatasaray Ezgjan Alioski'nin menajeriyle temasa geçti! Sezon sonunda...
Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de arka arkaya başarısız sonuçlar alan Galatasaray, gelecek sezonun planlamasını da yapıyor. Önümüzdeki sezon transfer listesinin başında yer alan isimlerden biri olan Alioski hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk iddiasından uzaklaşan Galatasaray, transfere yöneldi.
Sarı-kırmızılı takım, özellikle bek bölgesine ciddi bir takviye yapmayı planlıyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira da Galatasaray'ın ilgilendiği isimle ilgili flaş bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...
Schira'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen Ezgjan Alioski için harekete geçildi.
Sarı-kırmızılı kulübün, oyuncunun menajerinden bilgiler aldığı ifade edilirken Makedon sol bekin Leeds United ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitmesiyle takımdan ayrılacağı kaydedildi.
EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?
12 Şubat 1992 tarihinde Makedonya'da dünyaya gelen Ezgjan Alioski, kariyerine İsviçre ekiplerinden Young Boys'ta başladı. Futbol kariyerini uzun yıllar İsviçre'de sürdüren 29 yaşındaki sol bek, 2017'de İngiliz temsilcisi Leeds United'a transfer oldu. Leeds ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alioski, bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada 3 gol atarken 1 de asist yaptı. İsviçre pasaportu da bulunan Alioski, Kuzey Makedonya Milli Takımı forması giyiyor.
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