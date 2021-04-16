16 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Ezgjan Alioski'nin menajeriyle temasa geçti! Sezon sonunda...

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de arka arkaya başarısız sonuçlar alan Galatasaray, gelecek sezonun planlamasını da yapıyor. Önümüzdeki sezon transfer listesinin başında yer alan isimlerden biri olan Alioski hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Galatasaray Ezgjan Alioski'nin menajeriyle temasa geçti! Sezon sonunda...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk iddiasından uzaklaşan , transfere yöneldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Ezgjan Alioski'nin menajeriyle temasa geçti! Sezon sonunda...

Sarı-kırmızılı takım, özellikle bek bölgesine ciddi bir takviye yapmayı planlıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Ezgjan Alioski'nin menajeriyle temasa geçti! Sezon sonunda...

İtalyan gazeteci da 'ın ilgilendiği isimle ilgili flaş bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Galatasaray Ezgjan Alioski'nin menajeriyle temasa geçti! Sezon sonunda...

Schira'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre daha önce de 'ın gündemine gelen için harekete geçildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Ezgjan Alioski'nin menajeriyle temasa geçti! Sezon sonunda...

Sarı-kırmızılı kulübün, oyuncunun menajerinden bilgiler aldığı ifade edilirken Makedon sol bekin ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitmesiyle takımdan ayrılacağı kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Ezgjan Alioski'nin menajeriyle temasa geçti! Sezon sonunda...

EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?

12 Şubat 1992 tarihinde 'da dünyaya gelen , kariyerine İsviçre ekiplerinden 'ta başladı. Futbol kariyerini uzun yıllar İsviçre'de sürdüren 29 yaşındaki sol bek, 2017'de İngiliz temsilcisi 'a transfer oldu. Leeds ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alioski, bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada 3 gol atarken 1 de asist yaptı. İsviçre pasaportu da bulunan Alioski, Kuzey Makedonya Milli Takımı forması giyiyor.

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