16 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray 'Afsha' olarak anılan Mohamed Magdy Morsy'i gündemine aldı

Cimbom'a Mısırlı 10 numara! Transferde Mohammed detayı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

Son dakika spor haberleri: ’nın ardından 10 numaralı forma boşa çıkarken scoutlar, bu mevki için Mısırlı yıldız ismini önerdi. ( haberleri)

'nın sözleşmesini geçen ay fesheden , önümüzdeki sezon için mevkine de transfer yapmak zorunda... Bu noktada ülkesi 'da 'Afsha' olarak anılan 'nin ismi gündeme geldi. Oyuncunun keşfedilme hikayesi ise 'le ilişkili. O dönemde Mohamed'i takip eden kulüp scoutlarının, dikkatlerini çeken bir başka futbolcu olan Afsha'yı da teknik heyet ve yönetime bildirdiği öğrenildi. Düzenli olarak 'nın formasını giyen 25 yaşındaki futbolcu, 10 numara pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor. Ülkesinin önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Mohamed Magdy Mors'nin, kulübü El-Ahly ile 2024 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. ()


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