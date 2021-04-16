16 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu santrforda maça başlayacak

Cimbom'da forma Halil'in!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'da cezalı ’den sonra sakatlandı, Mostafa hastalandı. ’de görev ’na kaldı. ( haberleri)

'da kriz bitmiyor. Yönetim ile takım arasındaki yüksek gerginliğe hasta, sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu da eklendi. maçında cezalı duruma düşen 'den sonra idmanda ile çarpışan 'nun da yüz kemikleri kırılmıştı. Kolombiyalı'nın ile oynayabileceği konuşulsa da yarınki maçında forma giyemeyecek. Son dört maçta 11'de forma giyen 'in de önceki gün Covid-19 testi pozitif çıktı. Böylece Aslan ileri uçta forma giyebilecek üç futbolcuyu birden aynı haftada kaybetti.
OĞULCAN SAĞ KANATTA KALIYOR
'in elinde eksiklerin ardından santrfor bölgesi için ile kaldı. Tecrübeli çalıştırıcı, ligin ilk yarısında zorunluluktan dolayı Oğulcan'ı bu bölgede kullanmıştı. Ancak geçen haftaki Karagümrük maçında sağ kanatta forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun yine aynı görevi üstlenmesinde karar kıldı. Böylece Halil'e 11 şansı doğdu. (Fotomaç)

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