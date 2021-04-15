Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük deprem! 'Haysiyet' krizi sürüyor
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonunda futbolculara yönelik sözlerinin yankıları büyüyor. Futbolcuların idmanı protesto etmeyi düşünmesi üzerine sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak soluğu Florya'da aldı. Albayrak, oyuncularla tek tek görüşüp ortamı yumuşatmaya çalıştı. Başkan Mustafa Cengiz de Florya'ya giderken, 10 dakika kalıp kimseyle görüşme yapmadı. Teknik direktör Fatih Terim ise Abdurrahim Albayrak'ın ısrarına rağmen 'barış fotoğrafı'nda yer almadı. İşte detaylar...
Üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirvenin gerisinde kalan Galatasaray'da 'haysiyet krizi' büyüyor. Başkan Mustafa Cengiz'in futbolcuları hedef alarak, "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" açıklamasını yapmasının yankıları sürüyor. Dün de Florya'da hareketli saatler yaşandı.
FUTBOLCULAR TERİM'E DERT YANDI
Takvim'in haberine göre, Fatih Terim'le görüşerek durumdan rahatsızlığını dile getiren futbolcuların idmanı protesto etmeyi düşünmesi üzerine İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak soluğu Florya'da aldı.
TANSİYONU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI
Oyuncularla görüşen Abdurrahim Albayrak yükselen tansiyonu düşürmeye, ortamı yumuşatmaya çalıştı. Ardından da antrenman öncesi tüm futbolcuları yanına alarak 'barış fotosu' çektirdi.
CENGİZ DE GİTTİ AMA GÖRÜŞMEDİ
Ancak Fatih Terim ısrarlara rağmen bu fotoda yer almadı. Başkan Cengiz de sabah Florya'ya giderken, 10 dakika kaldığı tesislerden futbolcularla herhangi bir görüşme yapmadan ayrıldı.
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