CENGİZ DE GİTTİ AMA GÖRÜŞMEDİ

Ancak Fatih Terim ısrarlara rağmen bu fotoda yer almadı. Başkan Cengiz de sabah Florya'ya giderken, 10 dakika kaldığı tesislerden futbolcularla herhangi bir görüşme yapmadan ayrıldı.

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