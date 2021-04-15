15 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük deprem! 'Haysiyet' krizi sürüyor

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonunda futbolculara yönelik sözlerinin yankıları büyüyor. Futbolcuların idmanı protesto etmeyi düşünmesi üzerine sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak soluğu Florya'da aldı. Albayrak, oyuncularla tek tek görüşüp ortamı yumuşatmaya çalıştı. Başkan Mustafa Cengiz de Florya'ya giderken, 10 dakika kalıp kimseyle görüşme yapmadı. Teknik direktör Fatih Terim ise Abdurrahim Albayrak'ın ısrarına rağmen 'barış fotoğrafı'nda yer almadı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük deprem! 'Haysiyet' krizi sürüyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 Giriş Tarihi: 15.04.2021

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirvenin gerisinde kalan 'da 'haysiyet krizi' büyüyor. Başkan 'in futbolcuları hedef alarak, "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" açıklamasını yapmasının yankıları sürüyor. Dün de 'da hareketli saatler yaşandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük deprem! 'Haysiyet' krizi sürüyor

FUTBOLCULAR TERİM'E DERT YANDI
'in haberine göre, 'le görüşerek durumdan rahatsızlığını dile getiren futbolcuların idmanı protesto etmeyi düşünmesi üzerine İkinci Başkan soluğu 'da aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük deprem! 'Haysiyet' krizi sürüyor

TANSİYONU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI
Oyuncularla görüşen yükselen tansiyonu düşürmeye, ortamı yumuşatmaya çalıştı. Ardından da antrenman öncesi tüm futbolcuları yanına alarak 'barış fotosu' çektirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da büyük deprem! 'Haysiyet' krizi sürüyor

CENGİZ DE GİTTİ AMA GÖRÜŞMEDİ
Ancak ısrarlara rağmen bu fotoda yer almadı. Başkan de sabah 'ya giderken, 10 dakika kaldığı tesislerden futbolcularla herhangi bir görüşme yapmadan ayrıldı.

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