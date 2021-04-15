15 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'a çifte transfer bombası! Aytaç Kara'nın ardından...
Gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başlayan Galatasaray, ilk olarak kadrosunu Kasımpaşa'da kadro dışı kalan Aytaç Kara ile güçlendirmişti. Lacivert beyazlılardan bir transfer daha yapmaya hazırlanan Cimbom, süpriz bir ismi daha kadrosuna katarak çifte takviye yapacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Kasımpaşa ile sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı kalan Aytaç Kara ile her konuda anlaşan Galatasaray, lacivertbeyazlı kulüpten bir transfer daha yapıyor. Sarı-kırmızılıların uzun süredir takip ettiği Çağtay Kurukalıp'ın kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Sarı-kırmızılı takım, 19 yaşındaki futbolcu serbest kaldıktan sonra kurallar gereği Kasımpaşa'ya 500 bin TL civarında bir yetiştirme bedeli ödeyecek.
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