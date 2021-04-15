15 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a çifte transfer bombası! Aytaç Kara'nın ardından...

Cimbom'dan çifte bomba! Aytaç'ın ardından...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.04.2021

Gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başlayan , ilk olarak kadrosunu 'da kadro dışı kalan ile güçlendirmişti. Lacivert beyazlılardan bir transfer daha yapmaya hazırlanan , süpriz bir ismi daha kadrosuna katarak çifte takviye yapacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

ile sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı kalan ile her konuda anlaşan , lacivertbeyazlı kulüpten bir transfer daha yapıyor. Sarı-kırmızılıların uzun süredir takip ettiği 'ın kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Sarı-kırmızılı takım, 19 yaşındaki futbolcu serbest kaldıktan sonra kurallar gereği Kasımpaşa'ya 500 bin TL civarında bir yetiştirme bedeli ödeyecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gelişme! Sözleşmesi kayboldu

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom forvete 'Kral' getiriyor! Anlaşma çok yakın... Cimbom forvete 'Kral' getiriyor! Anlaşma çok yakın...
G.Saray'da büyük deprem! 'Haysiyet' krizi sürüyor G.Saray'da büyük deprem! 'Haysiyet' krizi sürüyor
Mohamed ile ilgili şaşırtan gelişme! Sözleşmesi kayboldu Mohamed ile ilgili şaşırtan gelişme! Sözleşmesi kayboldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör