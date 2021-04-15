Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan forvete Kral transferi! Anlaşma çok yakın...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Galatasaray'da, gelecek sezonun planlamaları başladı. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılılar, transfer çalışmalarına hız verdi. Sezon sonunda transfer bombalarını peş peşe patlatacak olan Cimbom, forvete de 'Kral' getirecek. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncu ile anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberliğin şoku yaşanıyor.

Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.

İstediği sonuçları alamayan ve sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray buna karşılık transfer çalışmalarını da sürdürürken bir iddia da İngiltere'den geldi.

Footballinsider247.com sitesine göre; sarı-kırmızılı takım, Everton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Joshua King ile görüşmeye başladı.





Galatasaray'ın, King'i ikna etmek için cezbedici bir sözleşme hazırladığı ifade edilirken, 29 yaşındaki golcünün sezon sonunda Everton'dan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

Uzun vadeli bir sözleşme arayan King'in bu sebeple sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı gelen haberler arasında yer aldı.





ALTYAPISI SAĞLAM



Joshua King forvet, forvet arkası ve sol kanat olarak görev yapıyor. Norveç'te Romsas ve Valerenga altyapılarında yetişen King, 2008 yılında da Manchester United altyapısında oynadı.

