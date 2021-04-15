15 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan forvete Kral transferi! Anlaşma çok yakın...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Galatasaray'da, gelecek sezonun planlamaları başladı. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılılar, transfer çalışmalarına hız verdi. Sezon sonunda transfer bombalarını peş peşe patlatacak olan Cimbom, forvete de 'Kral' getirecek. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncu ile anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan forvete Kral transferi! Anlaşma çok yakın...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 Giriş Tarihi: 15.04.2021

'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan 'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan forvete Kral transferi! Anlaşma çok yakın...

'da Fatih Karagümrük maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberliğin şoku yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan forvete Kral transferi! Anlaşma çok yakın...

Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada , ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan forvete Kral transferi! Anlaşma çok yakın...

İstediği sonuçları alamayan ve sıkıntılı bir dönemden geçen buna karşılık transfer çalışmalarını da sürdürürken bir iddia da 'den geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan forvete Kral transferi! Anlaşma çok yakın...

Footballinsider247.com sitesine göre; sarı-kırmızılı takım, ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ile görüşmeye başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan forvete Kral transferi! Anlaşma çok yakın...

'ın, King'i ikna etmek için cezbedici bir sözleşme hazırladığı ifade edilirken, 29 yaşındaki golcünün sezon sonunda 'dan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan forvete Kral transferi! Anlaşma çok yakın...

Uzun vadeli bir sözleşme arayan King'in bu sebeple sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı gelen haberler arasında yer aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan forvete Kral transferi! Anlaşma çok yakın...

ALTYAPISI SAĞLAM

forvet, ve sol kanat olarak görev yapıyor. 'te Romsas ve altyapılarında yetişen King, 2008 yılında da altyapısında oynadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan forvete Kral transferi! Anlaşma çok yakın...

2015'TE PARLADI

2015 yılında Bournemouth'a bedelsiz transfer olan King, en büyük çıkışı burada yakaladı. Norveçli son olarak geçtiğimiz ara transfer döneminde yarım sezonluğuna 'a imza attı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan forvete Kral transferi! Anlaşma çok yakın...

72 GOLÜ VAR

Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro değeri bulunan King, kariyerinde 329 maça çıkarken 72 gol 41 asistlik katkı verdi. Bu sezon 22 maçta 3 gol atıp 2 gol pası verdi. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da büyük deprem! 'Haysiyet' krizi sürüyor G.Saray'da büyük deprem! 'Haysiyet' krizi sürüyor
Cimbom'dan çifte bomba! Aytaç'ın ardından... Cimbom'dan çifte bomba! Aytaç'ın ardından...
Mohamed ile ilgili şaşırtan gelişme! Sözleşmesi kayboldu Mohamed ile ilgili şaşırtan gelişme! Sözleşmesi kayboldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör