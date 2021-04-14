Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gelişme! Sözleşmesi kayboldu
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın ara transfer döneminde Mısır ekibi Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Golcü futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transfer olmadan önce Mısır ekibiyle imzaladığı yeni sözleşmenin kaybolduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde kadrosunu birkaç isimle güçlendiren Galatasaray'da takıma katılan isimlerden biri de Mostafa Mohamed olmuştu.
Galatasaray formasıyla ilk kez bir Avrupa takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine bomba gibi bir giriş yapmıştı.
Galatasaray ile çıktığı ilk 5 maçta 5 gol atma başarısı gösteren Mohamed, daha sonra çıktığı 5 maçta sessiz kalmıştı.
Yeni tip corona virüsü testinin (Covid-19) pozitif çıkması nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak Mısırlı oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Mısır'da yayın yapan Koora365 sitesinde yer alan haberde Zamalek'in Mostafa Mohamed'in kontratına ilişkin sorun yaşadığı belirtildi.
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mısırlı golcünün transferden önce kulübüyle yeni bir sözleşme imzaladığı ifade edildi.
Haberde bu sözleşmenin kulüpte olmadığı belirtilirken bulunması için bir komitenin kurulmasının istendiği kaydedildi.
KULÜP YÖNETİCİSİ İSTİFA ETTİ
Sözleşmenin kaybolmasından sonra kulüpte büyük bir kriz yaşandığı ifade edilirken, yöneticilerden Ahmed Ibrahim'in görevinden istifa ettiği belirtildi.
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