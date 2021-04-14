14 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gelişme! Sözleşmesi kayboldu

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın ara transfer döneminde Mısır ekibi Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Golcü futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transfer olmadan önce Mısır ekibiyle imzaladığı yeni sözleşmenin kaybolduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gelişme! Sözleşmesi kayboldu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 Giriş Tarihi: 14.04.2021

Ara transfer döneminde kadrosunu birkaç isimle güçlendiren 'da takıma katılan isimlerden biri de olmuştu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gelişme! Sözleşmesi kayboldu

Sarı-kırmızılılar, 'ın ekibinden forma giyen Mısırlı golcüyü 1.5 yıllığına kiralamıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gelişme! Sözleşmesi kayboldu

formasıyla ilk kez bir takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine bomba gibi bir giriş yapmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gelişme! Sözleşmesi kayboldu

ile çıktığı ilk 5 maçta 5 gol atma başarısı gösteren Mohamed, daha sonra çıktığı 5 maçta sessiz kalmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gelişme! Sözleşmesi kayboldu

Yeni tip corona virüsü testinin (Covid-19) pozitif çıkması nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak Mısırlı oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gelişme! Sözleşmesi kayboldu

'da yayın yapan Koora365 sitesinde yer alan haberde 'in 'in kontratına ilişkin sorun yaşadığı belirtildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gelişme! Sözleşmesi kayboldu

'da kiralık olarak forma giyen Mısırlı golcünün transferden önce kulübüyle yeni bir sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gelişme! Sözleşmesi kayboldu

Haberde bu sözleşmenin kulüpte olmadığı belirtilirken bulunması için bir komitenin kurulmasının istendiği kaydedildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili şaşırtan gelişme! Sözleşmesi kayboldu

KULÜP YÖNETİCİSİ İSTİFA ETTİ

Sözleşmenin kaybolmasından sonra kulüpte büyük bir kriz yaşandığı ifade edilirken, yöneticilerden 'in görevinden istifa ettiği belirtildi.

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