14 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Usta yorumcudan olay sözler! "Fatih Terim'e karşı plan yapılmış"

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta geçilirken, A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen de köşesinde Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Şampiyonluk yarışı için olay yorumlarda bulunan Tüzemen, Terim'e karşı plan yapıldığını söyledi. İşte o yazı...

Usta yorumcudan olay sözler! Fatih Terim'e karşı plan yapılmış
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.04.2021

Başkanı maalesef Amerika'yı yeniden keşfediyor gibi konuştu. Yıllardır hakemler hata yapıyorlar ama bedelini MHK ve üyeleri ödüyor. Yani hakemler hancı, MHK'ler yolcu. Hakem dünyası içinde çok ciddi bir gruplaşma var.

Usta yorumcudan olay sözler! Fatih Terim'e karşı plan yapılmış

Trabzon'un 'e kaybettiği şampiyonlukta 6-7 hakem resmen ligi dizayn etti hatta hakemlerden biri beni arayıp "Bu işin içinde ben yokum" dedi. Aynı hakemler yine ligi dizayn ediyorlar.

Usta yorumcudan olay sözler! Fatih Terim'e karşı plan yapılmış

Geçen sezon haziranda başlayan ligde 'ın kafasını koparmışlardı. Şimdi de zirvenin iki takımla devam etmesi için Galatasaray'a ayak oyunları yapılıyor. Bunların hepsi organize işler.

Usta yorumcudan olay sözler! Fatih Terim'e karşı plan yapılmış

FIFA hakemi 'a FIFA olmayan Arslanboğa talimat veriyor. Başkanı söylediklerinde haklı ama çok geç kaldı. Galatasaray geçmişte "Hakemler de insandır hata yapar" bildirisini yayınlayan kulüplere karşı masaya yumruğunu sert vurmalıydı.

Usta yorumcudan olay sözler! Fatih Terim'e karşı plan yapılmış

Görünen şu; 'ı devre dışı bırakıp özellikle 'i oyun dışına itmeye çalışıyorlar. Bu konuda da genç bazı teknik adamlar çok ciddi iş birliği yapıyorlar.

Usta yorumcudan olay sözler! Fatih Terim'e karşı plan yapılmış

'nde kol kola giren kulüpleri de başkan Cengiz biliyor. Ama çıkıp net olarak açıklamalı. Çünkü de da hakemleri, MHK ve VAR'ı aylardır yerden yere vurmadı mı?

Usta yorumcudan olay sözler! Fatih Terim'e karşı plan yapılmış

çıkıp "'i maçlarımıza istemiyoruz" demedi mi? TFF'de güçsüz olduğu, haksızlıklara karşı çıkacak bir yöneticisi olmadığı için kolayca cezalandırılıyor.

Usta yorumcudan olay sözler! Fatih Terim'e karşı plan yapılmış

Gündeme gelen iki görüntüyü söyleyeceğim: 1- Lens'in hareketi, 2- Ziya'nın Onyekuru'ya tekmesi! Palabıyık ile Şansalan faulü görüp çalmıyor. Çünkü çalarsa VAR "Bu hareketler kırmızı kart" diyecek.

Usta yorumcudan olay sözler! Fatih Terim'e karşı plan yapılmış

Geçen sezon 'in şampiyonluğu için TFF içinde çalışan gizli güçler 'ın tekrar önünü kesmek için devreye girmiş. Bu gizli el hakemlerle kol kola geziyorlar. VAR'a telefon girmiş ise hiç şaşırmam.

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