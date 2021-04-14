14 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui takımı ziyaret etti

Omar takımı ziyaret etti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.04.2021

Yılbaşı kutlamaları sırasında elinde havai fişek patlayan Elabdellaoui, 'ın antrenmanını ziyaret etti ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kazada gözünden yaralanan ve tedavisinin ardından bireysel olarak çalışan 'ın Norveçli futbolcusu Elabdellaoui bugün takımı ziyaret etti. 'nde Teknik Direktör ve takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Elabdellaoui, hocası ve takım arkadaşlarıyla sohbet etti.

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