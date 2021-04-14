Galatasaray'da Omar Elabdellaoui takımı ziyaret etti

Yılbaşı kutlamaları sırasında elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui, Galatasaray'ın antrenmanını ziyaret etti ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kazada gözünden yaralanan ve tedavisinin ardından bireysel olarak çalışan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui bugün takımı ziyaret etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Elabdellaoui, hocası ve takım arkadaşlarıyla sohbet etti.

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