14 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması! Geri dönüş tarihi...

Galatasaray'dan Omar açıklaması! Geri dönüş tarihi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 Giriş Tarihi: 14.04.2021

, yılbaşı kutlamaları sırasında elinde havai fişek patlayan için açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Norveçli yıldıza kök hücre tedavisi uygulanacağını bildirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

, yılbaşında talihsiz bir kaza yaşayan ve o günden bugüne sahalara çıkamayan için açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, kök hücre nakli ve kornea operasyonu yapılacağını duyurdu.

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui takımı ziyaret etti

İşte o açıklama:

"ABD'de kök hücre nakli ve kornea operasyonu planlanıyor. Futbolcunun ameliyatı sonrası futbola dönmesi bekleniyor. Oyuncumuzun geri dönüşü için tarih vermekten imtina ediyoruz."

G.Saray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması!

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