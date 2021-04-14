Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması! Geri dönüş tarihi...

Galatasaray, yılbaşı kutlamaları sırasında elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui için açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Norveçli yıldıza kök hücre tedavisi uygulanacağını bildirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, yılbaşında talihsiz bir kaza yaşayan ve o günden bugüne sahalara çıkamayan Omar Elabdellaoui için açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, kök hücre nakli ve kornea operasyonu yapılacağını duyurdu.

İşte o açıklama:

"ABD'de kök hücre nakli ve kornea operasyonu planlanıyor. Futbolcunun ameliyatı sonrası futbola dönmesi bekleniyor. Oyuncumuzun geri dönüşü için tarih vermekten imtina ediyoruz."

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