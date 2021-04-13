13 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı futbolculardan Mustafa Cengiz'e tepki! Fatih Terim...

Son dakika Galatasaray haberleri... Kulüp televizyonuna konuşan başkan Mustafa Cengiz'in "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor" açıklaması sonrası oyunculardan ilk tepki geldi. Sarı-kırmızılı futbolcular, Cengiz'in açıklamalarıyla ilgili teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı futbolculardan Mustafa Cengiz'e tepki! Fatih Terim...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

'da Başkan 'in kulüp televizyonunda yaptığı açıklamalar sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı futbolculardan Mustafa Cengiz'e tepki! Fatih Terim...

Hürriyet'in haberine göre; sarı-kırmızılı futbolcular, akşam saatlerinde gerçekleşen antrenman öncesinde teknik direktör ve teknik heyet ile bir araya gelerek, Başkan Cengiz'in açıklamalarından duydukları rahatsızlıkları dile getirdiler.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı futbolculardan Mustafa Cengiz'e tepki! Fatih Terim...

Oyuncular sonrasında antrenmana çıkarak mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdüler.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı futbolculardan Mustafa Cengiz'e tepki! Fatih Terim...

"HAYSİYET VE ŞEREFLERİNİ HATIRLAMALARI GEREKİYOR"

'de yayınlanan programında açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, futbolcuları eleştirirken sert ifadeler kullanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı futbolculardan Mustafa Cengiz'e tepki! Fatih Terim...

Futbolcuların ölümüne mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Cengiz, "'ın ayağa kalkması gerekiyor. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. 'nin en büyük takımında oynuyorsunuz. Ben orada çıldırıyorum, futbolcular nerede o zaman? Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın ipinde değil" şeklinde konuşmuştu.

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