Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı futbolculardan Mustafa Cengiz'e tepki! Fatih Terim...
Son dakika Galatasaray haberleri... Kulüp televizyonuna konuşan başkan Mustafa Cengiz'in "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor" açıklaması sonrası oyunculardan ilk tepki geldi. Sarı-kırmızılı futbolcular, Cengiz'in açıklamalarıyla ilgili teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonunda yaptığı açıklamalar sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı.
Hürriyet'in haberine göre; sarı-kırmızılı futbolcular, akşam saatlerinde gerçekleşen antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyet ile bir araya gelerek, Başkan Cengiz'in açıklamalarından duydukları rahatsızlıkları dile getirdiler.
Oyuncular sonrasında antrenmana çıkarak Göztepe mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdüler.
"HAYSİYET VE ŞEREFLERİNİ HATIRLAMALARI GEREKİYOR"
GS TV'de yayınlanan Gündem Özel programında açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, futbolcuları eleştirirken sert ifadeler kullanmıştı.
Futbolcuların ölümüne mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Cengiz, "Galatasaray'ın ayağa kalkması gerekiyor. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Türkiye'nin en büyük takımında oynuyorsunuz. Ben orada çıldırıyorum, futbolcular nerede o zaman? Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın ipinde değil" şeklinde konuşmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...