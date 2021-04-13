13 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Onyekuru'dan kötü haber! Resmi açıklama geldi

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun sakatlandığı ve tedavisine başlandığı açıklandı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Onyekuru'dan kötü haber! Resmi açıklama geldi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

, 'in 35. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. 'ndeki antrenmana ısınma ve genel kuvvet çalışması ile başlandı. Daha sonra dayanıklılığa yönelik pas çalışması yapıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Onyekuru'dan kötü haber! Resmi açıklama geldi

Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Onyekuru'dan kötü haber! Resmi açıklama geldi

ARDA TURAN VE KEREM AKTÜRKOĞLU TAKIMLA ÇALIŞTI!
Tedavisi tamamlanan ve , antrenmanda takımla birlikte çalıştı. ve 'in tedavilerine devam edildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Onyekuru'dan kötü haber! Resmi açıklama geldi

Sarı-kırmızılıların sponsor hastanesinde başarılı bir ameliyat geçiren ve taburcu edilen , antrenmanda yer almadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Onyekuru'dan kötü haber! Resmi açıklama geldi

ONYEKURU'NUN TEDAVİSİNE BAŞLANDI!
Sağ arka adalesinde hissettiği ağrılar nedeniyle yapılan kontrolü sonrası bu bölgede orta düzeyde zorlanma tespit edilen 'nun tedavisine başlandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Onyekuru'dan kötü haber! Resmi açıklama geldi

, maçının hazırlıklarına 'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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