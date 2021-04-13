Son dakika Galatasaray haberleri: Onyekuru'dan kötü haber! Resmi açıklama geldi
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun sakatlandığı ve tedavisine başlandığı açıklandı. İşte detaylar...
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma ve genel kuvvet çalışması ile başlandı. Daha sonra dayanıklılığa yönelik pas çalışması yapıldı.
Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
ARDA TURAN VE KEREM AKTÜRKOĞLU TAKIMLA ÇALIŞTI!
Tedavisi tamamlanan Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Martin Linnes ve DeAndre Yedlin'in tedavilerine devam edildi.
Sarı-kırmızılıların sponsor hastanesinde başarılı bir ameliyat geçiren ve taburcu edilen Radamel Falcao, antrenmanda yer almadı.
ONYEKURU'NUN TEDAVİSİNE BAŞLANDI!
Sağ arka adalesinde hissettiği ağrılar nedeniyle yapılan kontrolü sonrası bu bölgede orta düzeyde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru'nun tedavisine başlandı.
Galatasaray Futbol Takımı, Göztepe maçının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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