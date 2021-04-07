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GALATASARAY

Galatasaray Gedson Fernandes konusunda kararını verdi!

Terim kararını verdi! Transfer...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın devre arasında kadrosuna kattığı konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Portekizli oyuncuyu gelecek sezon takımda tutmama kararı aldı. ( haberleri)

Büyük umutlarla kadroya katılan beklentilerin altında kaldı. 'in her maçta şans tanıdığı Portekizli oyuncu, 8 maça çıktı, bunların sadece 2'sini tamamlayabildi. Skora hiçbir katkı sunamadı. Terim'in, maçında stoperde sahaya sürdüğü Gedson tam anlamıyla sınıfta kaldı. 'dan yeniden kiralanması planlanıyordu ancak bu kötü performansının ardından herhangi bir girişimde bulunulmaması kararı alındı.
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'ın sezon sonunda göndereceği Gedson, ile anılıyor. Fransız ekibin, 'ten kiraladığı Ntcham'dan memnun olmadığı ve Gedson için Benfica'nın kapısını çaldığı iddia edildi. İddialara göre ilk görüşmeler yapıldı ve iki taraf da bu transfere sıcak bakıyor. (Fotomaç)
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