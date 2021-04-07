07 Nisan 2021, Çarşamba
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MARSİLYA İSTİYOR!
Galatasaray'ın sezon sonunda göndereceği Gedson, Marsilya ile anılıyor. Fransız ekibin, Celtic'ten kiraladığı Ntcham'dan memnun olmadığı ve Gedson için Benfica'nın kapısını çaldığı iddia edildi. İddialara göre ilk görüşmeler yapıldı ve iki taraf da bu transfere sıcak bakıyor. (Fotomaç)
Galatasaray Gedson Fernandes konusunda kararını verdi!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Gedson Fernandes konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Portekizli oyuncuyu gelecek sezon takımda tutmama kararı aldı. (GS spor haberleri)
Büyük umutlarla kadroya katılan Gedson Fernandes beklentilerin altında kaldı. Fatih Terim'in her maçta şans tanıdığı Portekizli oyuncu, 8 maça çıktı, bunların sadece 2'sini tamamlayabildi. Skora hiçbir katkı sunamadı. Terim'in, Hatay maçında stoperde sahaya sürdüğü Gedson tam anlamıyla sınıfta kaldı. Benfica'dan yeniden kiralanması planlanıyordu ancak bu kötü performansının ardından herhangi bir girişimde bulunulmaması kararı alındı.
MARSİLYA İSTİYOR!
Galatasaray'ın sezon sonunda göndereceği Gedson, Marsilya ile anılıyor. Fransız ekibin, Celtic'ten kiraladığı Ntcham'dan memnun olmadığı ve Gedson için Benfica'nın kapısını çaldığı iddia edildi. İddialara göre ilk görüşmeler yapıldı ve iki taraf da bu transfere sıcak bakıyor. (Fotomaç)
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