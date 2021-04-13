13 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş karar! Tam 11 futbolcu...

G.Saray'da flaş karar! Tam 11 futbolcu...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

Son dakika Galatasaray haberleri... 'de lider 'ın 8 puan gerisine düşen Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar başladı. Yeni sezona sil baştan bir kadroyla giriş yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda 11 futbolcuyla ilgili karar verildi.

Karagümrük beraberliği sonrası şampiyonluk yolunda önemli bir yara alan Galatasaray gelecek sezonun planlamasını da sürdürüyor. Takvim'in haberine göre; kiralık futbolcular, , , ve ile yolların ayrılmasını istedi… Tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki sezon takımda kiralık oyuncu sayısının en aza indirilmesini istiyor. Ayrıca sözleşmeleri sezon sonu sona erecek , , ve 'le de sözleşme yenilenmeyecek... Kaleci 'le de yolların ayrılması gündemde. Cimbom ve 'den de iyi bir bonservis geliri bekliyor.

Terim ve Şahin için flaş sözler! haberin devamı

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