Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Sarı-kırmızılılar bu beraberlikle birlikte son 6 maçta sadece 5 puan toplayabildi. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu da bu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)