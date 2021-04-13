Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş karar! Tam 11 futbolcu...
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisine düşen Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar başladı. Yeni sezona sil baştan bir kadroyla giriş yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda 11 futbolcuyla ilgili karar verildi.
Karagümrük beraberliği sonrası şampiyonluk yolunda önemli bir yara alan Galatasaray gelecek sezonun planlamasını da sürdürüyor. Takvim'in haberine göre; Fatih Terim kiralık futbolcular, Etebo, Gedson Fernandes, Marcelo Saracchi ve Halil Dervişoğlu ile yolların ayrılmasını istedi… Tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki sezon takımda kiralık oyuncu sayısının en aza indirilmesini istiyor. Ayrıca sözleşmeleri sezon sonu sona erecek Donk, Şener, Emre Taşdemir ve Martin Linnes'le de sözleşme yenilenmeyecek... Kaleci Fatih Öztürk'le de yolların ayrılması gündemde. Cimbom Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'den de iyi bir bonservis geliri bekliyor.
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