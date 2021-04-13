13 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

Emin Bayram'dan Galatasaray açıklaması!

Emin Bayram'dan G.Saray açıklaması!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın gelecek adına çok şey beklediği ve 'a kiraladığı 'dan flaş açıklama geldi. İşte genç futbolcunu o sözleri... ( haberleri)

'ın 'a kiraladığı , hedefinin 'da futbol oynamak olduğunu söyledi. Genç stoper, 'da oynamaktan mutlu olduğunu belirterek, "Şu an Boluspor'dayım, sadece buraya odaklandım. Aklımda başka bir düşünce yok. Sezon sonunda bakacağız, Galatasaray'a geri dönebilirim, burada devam edebilirim. Avrupa hayalim var, ilerleyen yıllarda Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi. (Fotomaç)
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