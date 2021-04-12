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Son dakika spor haberi Galatasaray'da Falcao ameliyat edildi! 3 hafta...

G.Saray'da Falcao ameliyat edildi! 3 hafta...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

Son dakika spor haberi: 'da, idmanda ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiğinde kırık meydana gelen Falcao ameliyat edildi. Tedavisi yapılan Kolombiyalı golcünün son halini eşi paylaştı. | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

'da, maçı hazırlıkları öncesi yapılan antrenmanda ile kafa kafaya çarpışan ameliyat oldu.

35 yaşındaki futbolcuya anestezi altında kapalı müdahale gerçekleştirildi. Hastanede müşahede altında olan Falcao'nun doktorların kararına göre 1-2 gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

3 HAFTAYI BULABİLİR

Sarı kırmızılılarda, Falcao'nun sahalara dönüşü 3 haftayı bulabilir. Sağlık ekibi, yıldız golcünün özel bir maske ile erken dönüş ihtimalini de değerlendiriyor. Kolombiyalı futbolcunun eşi , ameliyat sonrası bir fotoğraf paylaşarak, "Allah iyidir ve vefalıdır. Asla pes etme..." notunu yazdı.

İşte Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un paylaşımı

Flaş G.Saray sözleri! haberin devamı

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