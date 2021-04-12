Son dakika spor haberi Galatasaray'da Falcao ameliyat edildi! 3 hafta...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da, idmanda Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiğinde kırık meydana gelen Falcao ameliyat edildi. Tedavisi yapılan Kolombiyalı golcünün son halini eşi Lorelei Taron paylaştı. | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Galatasaray'da, Göztepe maçı hazırlıkları öncesi yapılan antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan Radamel Falcao ameliyat oldu.

35 yaşındaki futbolcuya anestezi altında kapalı müdahale gerçekleştirildi. Hastanede müşahede altında olan Falcao'nun doktorların kararına göre 1-2 gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

3 HAFTAYI BULABİLİR

Sarı kırmızılılarda, Falcao'nun sahalara dönüşü 3 haftayı bulabilir. Sağlık ekibi, yıldız golcünün özel bir maske ile erken dönüş ihtimalini de değerlendiriyor. Kolombiyalı futbolcunun eşi Lorelei Taron, ameliyat sonrası bir fotoğraf paylaşarak, "Allah iyidir ve vefalıdır. Asla pes etme..." notunu yazdı.

İşte Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un paylaşımı

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