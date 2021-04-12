12 Nisan 2021, Pazartesi
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6 MAÇTA 12 GOL YEDİ!
Her hafta 11'i değişen Aslan yap-boz tahtasına döndü. Stoperlerin cezalı olduğu Hatay deplasmanında yardımcı antrenörlerin "Ozornwafor ya da Etebo oynasın" önerisini dikkate almayan tecrübeli teknik adam, Gedson Fernandes sürpriziyle herkesi şaşırttı. Sarı-kırmızılı takım ayrıca bu 3 haftalık süreçte kalesini gole kapatmakta da epey zorlandı. 8'de 8'lik galibiyet serisi Ankaragücü maçıyla son bulan Galatasaray, başkentte başlayan periyottan itibaren 6 maçta kalesinde tam 12 gol gördü. Aslan 8'de 8 yaptığı dönemde ise sadece 3 gole engel olamamıştı. (Fotomaç)
Galatasaray zirveden uzaklaşıyor!
Ligde 3 maçtır kazanamayan Galatasaray'da kötü gidişin nedenleri sorgulanmaya başlandı Fatih Terim'in tercihleri, kadrodaki istikrarsızlık ve kaleyi kapatamamak en öne çıkan sebepler. (GS spor haberleri)
Süper Lig'in 34. haftasında Karagümrük ile 1-1 kalarak zirve yarışında ağır bir yara daha alan Galatasaray'da kötü gidişin sebepleri de sorgulanmaya başlandı. En son Kayserispor deplasmanında galip gelen ve 3 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılarda ilk olarak kadrodaki istikrarsızlık ve lider oyuncu eksikliği göze batıyor. Buna göre Galatasaray sezonun ikinci yarısında ideal 11'ini bulmakta zorlandı. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuların etkisi olsa da ilk 11'de sürekli değişim yaşandı. 8 maç kazanan takımdan Ankaragücü yenilgisiyle vazgeçen Terim, çift forvetle sistem değişikliğine gitti.
6 MAÇTA 12 GOL YEDİ!
Her hafta 11'i değişen Aslan yap-boz tahtasına döndü. Stoperlerin cezalı olduğu Hatay deplasmanında yardımcı antrenörlerin "Ozornwafor ya da Etebo oynasın" önerisini dikkate almayan tecrübeli teknik adam, Gedson Fernandes sürpriziyle herkesi şaşırttı. Sarı-kırmızılı takım ayrıca bu 3 haftalık süreçte kalesini gole kapatmakta da epey zorlandı. 8'de 8'lik galibiyet serisi Ankaragücü maçıyla son bulan Galatasaray, başkentte başlayan periyottan itibaren 6 maçta kalesinde tam 12 gol gördü. Aslan 8'de 8 yaptığı dönemde ise sadece 3 gole engel olamamıştı. (Fotomaç)
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