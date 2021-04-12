12 Nisan 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray zirveden uzaklaşıyor!

Cimbom zirveden uzaklaşıyor!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.04.2021

Ligde 3 maçtır kazanamayan 'da kötü gidişin nedenleri sorgulanmaya başlandı 'in tercihleri, kadrodaki istikrarsızlık ve kaleyi kapatamamak en öne çıkan sebepler. ()

Süper Lig'in 34. haftasında ile 1-1 kalarak zirve yarışında ağır bir yara daha alan 'da kötü gidişin sebepleri de sorgulanmaya başlandı. En son deplasmanında galip gelen ve 3 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılarda ilk olarak kadrodaki istikrarsızlık ve lider oyuncu eksikliği göze batıyor. Buna göre Galatasaray sezonun ikinci yarısında ideal 11'ini bulmakta zorlandı. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuların etkisi olsa da ilk 11'de sürekli değişim yaşandı. 8 maç kazanan takımdan yenilgisiyle vazgeçen Terim, çift forvetle sistem değişikliğine gitti.

6 MAÇTA 12 GOL YEDİ!

Her hafta 11'i değişen yap-boz tahtasına döndü. Stoperlerin cezalı olduğu deplasmanında yardımcı antrenörlerin " ya da oynasın" önerisini dikkate almayan tecrübeli teknik adam, sürpriziyle herkesi şaşırttı. Sarı-kırmızılı takım ayrıca bu 3 haftalık süreçte kalesini gole kapatmakta da epey zorlandı. 8'de 8'lik galibiyet serisi Ankaragücü maçıyla son bulan Galatasaray, başkentte başlayan periyottan itibaren 6 maçta kalesinde tam 12 gol gördü. Aslan 8'de 8 yaptığı dönemde ise sadece 3 gole engel olamamıştı. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Terim neden 'yoruldum' dedi? Terim neden 'yoruldum' dedi?
Cimbom 10'suz yapamıyor! İşte o istatistikler Cimbom 10'suz yapamıyor! İşte o istatistikler
F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya! Süper Lig'in yıldızı... F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya! Süper Lig'in yıldızı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör