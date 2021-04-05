05 Nisan 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da çöküş sürüyor! Son 5 karşılaşmada...

Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan ve bu serisi Ankara'da son bulan Galatasaray, ardından çıktığı 5 maçta sadece 4 puan toplayabildi. Sarı-kırmızılılarda kötü gidişe 'dur' denemezken, teknik direktör Fatih Terim'in oyuncu tercihleri hedef oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da çöküş sürüyor! Son 5 karşılaşmada...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.04.2021

'da işler yolunda gitmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Hatay'a da yenilerek ayağına kadar gelen fırsatı bir kez daha tepti.

Galatasaray'da çöküş sürüyor! Son 5 karşılaşmada...

Türk Telekom'da, Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından büyük bir moral bozukluğu yaşayan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin berabere bitmesiyle rahat bir nefes almıştı.

Galatasaray'da çöküş sürüyor! Son 5 karşılaşmada...

Ancak olumlu hava Hatay maçıyla yeniden kabusa dönüştü. , deplasmanda 3-0 mağlup olurken son 5 haftadaki kayıplarına bir yenisini daha ekledi.

Galatasaray'da çöküş sürüyor! Son 5 karşılaşmada...

SAVUNMA HATTI DAĞILDI
Fotomaç'ın haberine göre; Cimbom'da son haftalarda özellikle savunmadaki bireysel hatalar dikkat çekti. Fatih ve Okan Kocuk'un kaleyi koruduğu süreçte topu ağlarında en az gören takım konumunda olan , Muslera'nın formda dönüşüyle bu görüntüsünü sürdürdü.

Galatasaray'da çöküş sürüyor! Son 5 karşılaşmada...

Ancak üst üste 8 maçlık galibiyet serisinin Ankaragücü yenilgisiyle sona ermesiyle işleyen çarklar bozuldu.

Galatasaray'da çöküş sürüyor! Son 5 karşılaşmada...

Son 5 haftada 11 puan kaybeden , kalesinde de tam 11 gol gördü ve ligin en az gol yiyen takımı unvanı kaybetti.

Galatasaray'da çöküş sürüyor! Son 5 karşılaşmada...

SEÇİMLERİ BEĞENİLMEDİ
etkisiz futboluyla taraftarlarını üzerken her şartta destek gören teknik direktör bu kez eleştirilerin odağında yer aldı.

Galatasaray'da çöküş sürüyor! Son 5 karşılaşmada...

Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda stoper Ozornwafor'u yedek bırakması, Onyekuru, Saracchi ve Gedson'u formsuz olmalarına rağmen ısrarla oynatması, hazırlık yapmadan çift forvet denemesi ile oyuncuların kafalarını karıştırması, Emre Taşdemir ve Ryan Babel'i ilk 11'de kullanmayı düşünmemesi en çok eleştirilen konular arasında yer aldı.

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