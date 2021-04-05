Galatasaray'da çöküş sürüyor! Son 5 karşılaşmada...

Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda stoper Ozornwafor'u yedek bırakması, Onyekuru, Saracchi ve Gedson'u formsuz olmalarına rağmen ısrarla oynatması, hazırlık yapmadan çift forvet denemesi ile oyuncuların kafalarını karıştırması, Emre Taşdemir ve Ryan Babel'i ilk 11'de kullanmayı düşünmemesi en çok eleştirilen konular arasında yer aldı.

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