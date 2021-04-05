Galatasaray'da çöküş sürüyor! Son 5 karşılaşmada...
Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan ve bu serisi Ankara'da son bulan Galatasaray, ardından çıktığı 5 maçta sadece 4 puan toplayabildi. Sarı-kırmızılılarda kötü gidişe 'dur' denemezken, teknik direktör Fatih Terim'in oyuncu tercihleri hedef oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Hatay'a da yenilerek ayağına kadar gelen fırsatı bir kez daha tepti.
Türk Telekom'da, Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından büyük bir moral bozukluğu yaşayan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin berabere bitmesiyle rahat bir nefes almıştı.
Ancak olumlu hava Hatay maçıyla yeniden kabusa dönüştü. Galatasaray, deplasmanda 3-0 mağlup olurken son 5 haftadaki kayıplarına bir yenisini daha ekledi.
SAVUNMA HATTI DAĞILDI
Fotomaç'ın haberine göre; Cimbom'da son haftalarda özellikle savunmadaki bireysel hatalar dikkat çekti. Fatih ve Okan Kocuk'un kaleyi koruduğu süreçte topu ağlarında en az gören takım konumunda olan Galatasaray, Muslera'nın formda dönüşüyle bu görüntüsünü sürdürdü.
Ancak üst üste 8 maçlık galibiyet serisinin Ankaragücü yenilgisiyle sona ermesiyle işleyen çarklar bozuldu.
Son 5 haftada 11 puan kaybeden Galatasaray, kalesinde de tam 11 gol gördü ve ligin en az gol yiyen takımı unvanı kaybetti.
SEÇİMLERİ BEĞENİLMEDİ
Galatasaray etkisiz futboluyla taraftarlarını üzerken her şartta destek gören teknik direktör Fatih Terim bu kez eleştirilerin odağında yer aldı.
Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda stoper Ozornwafor'u yedek bırakması, Onyekuru, Saracchi ve Gedson'u formsuz olmalarına rağmen ısrarla oynatması, hazırlık yapmadan çift forvet denemesi ile oyuncuların kafalarını karıştırması, Emre Taşdemir ve Ryan Babel'i ilk 11'de kullanmayı düşünmemesi en çok eleştirilen konular arasında yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig