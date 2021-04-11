11 Nisan 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da zemin geçer not aldı

Zemin geçer not aldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa maçında yoğun kar yağışından dolayı zemin bozulmuştu.

Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa maçında yoğun kar yağışından dolayı zemin bozulmuştu. Büyük bir krize yol açan kötü zemin, bu konuda yönetimi eleştiren Belhanda'nın da gönderilmesine yol açmıştı. Yoğun çalışmaların ardından Fatih Karagümrük müsabakasında zeminin düzeldiği gözlendi.

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