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GALATASARAY

Galatasaray'da Hatayspor revizyonu

G.Saray'da Hatayspor revizyonu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

Galatasaray'da Fatih Terim, kaybedilen maçının kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı.

Galatasaray'da Fatih Terim, kaybedilen maçının kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Şener, Saracchi, Arda, Onyekuru ve 'nin yerine Yedlin, Marcao, Emre Akbaba, Oğulcan ve Babel'i ilk 11'de sahaya sürdü. Annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Nijerya'ya giden Onyekuru ile sakatlığı bulunan Arda ve Linnes kadroda yer almadı.

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