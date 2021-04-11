11 Nisan 2021, Pazar
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Galatasaray'da Hatayspor revizyonu
Galatasaray'da Fatih Terim, kaybedilen Hatayspor maçının kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı.
Galatasaray'da Fatih Terim, kaybedilen Hatayspor maçının kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Şener, Saracchi, Arda, Onyekuru ve Feghouli'nin yerine Yedlin, Marcao, Emre Akbaba, Oğulcan ve Babel'i ilk 11'de sahaya sürdü. Annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Nijerya'ya giden Onyekuru ile sakatlığı bulunan Arda ve Linnes kadroda yer almadı.
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