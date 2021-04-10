Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel, yeni şarkısına çektiği klibi yayınladı. Yaptığı Youtube paylaşımlarıyla ilgi uyandıran Hollandalı futbolcu, bu kez de hazırladığı albümünden bir şarkıya klip çekti. | (Son dakika Glatasaray haberleri)

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Ryan Babel, futbolculuğunun yanı sıra Youtube'da ürettiği içerik ve yayınlarla futbolseverlerin beğenisini toplamıştı. Hollandalı yıldız bu sefer de ilk albümünden bir şarkıya klip çekti ve takipçilerinin beğenisine sundu.

"Young Champ" (Genç Şampiyon) isimli şarkının klibinde ünlü fenomen Selma Omari'ye yer veren ve bir rap şarkısı yapan Babel, "Bu müziği yapmak bana ilham veriyor" dedi.

34 yaşındaki Babel, albümünde 8 parça bulunduğunu ve Adje ile Cho gibi sanatçılarla da ortak olarak çalıştığını duyurdu.

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