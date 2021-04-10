10 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaraylı Ryan Babel yeni şarkısının klibini yayınladı!

Galatasaraylı yıldız yeni şarkısının klibini yayınladı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

'ın yıldızı , yeni şarkısına çektiği klibi yayınladı. Yaptığı paylaşımlarıyla ilgi uyandıran Hollandalı futbolcu, bu kez de hazırladığı albümünden bir şarkıya klip çekti. | (Son dakika Glatasaray haberleri)

'ın tecrübeli oyuncusu , futbolculuğunun yanı sıra 'da ürettiği içerik ve yayınlarla futbolseverlerin beğenisini toplamıştı. Hollandalı yıldız bu sefer de ilk albümünden bir şarkıya klip çekti ve takipçilerinin beğenisine sundu.

"" (Genç Şampiyon) isimli şarkının klibinde ünlü fenomen 'ye yer veren ve bir rap şarkısı yapan , "Bu müziği yapmak bana ilham veriyor" dedi.

34 yaşındaki Babel, albümünde 8 parça bulunduğunu ve ile gibi sanatçılarla da ortak olarak çalıştığını duyurdu.

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