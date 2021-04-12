12 Nisan 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Belhanda'sız yapamıyor! İşte o istatistikler

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda sözleşmesi feshedilerek takımdan gönderilen Younes Belhanda'nın ardından istatistikler de geriye doğru gitti. İşte detaylar... (Gs spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Belhanda'sız yapamıyor! İşte o istatistikler
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

'da puan kayıpları devam ederken takım, 10 numarası 'yı kaybettikten sonra bir türlü kendine gelemedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Belhanda'sız yapamıyor! İşte o istatistikler

'in ekibi, mart ayından bu tarafa ligin en kötü performanslarından birini ortaya koyarken, 'sız G.Saray'ın hücum aksiyonları tepetaklak oldu. En büyük düşüş pas oyununda yaşandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Belhanda'sız yapamıyor! İşte o istatistikler

Matchstudy verilerine göre; sarı-kırmızılıların pasla oynama oranı %76'dan %74'e düşerken, ileri pas değeri ise 90 dakika başına 177'den 168'e geriledi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Belhanda'sız yapamıyor! İşte o istatistikler

G.Saray'da ceza alanına pasla giriş oranı %38'den %32'ye inerken, ceza alanında pasların başarı oranı ise %52'den %48'e düştü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Belhanda'sız yapamıyor! İşte o istatistikler

G.Saray'ın pas futbolu 'nın olmadığı dakika aralıklarında aşağı doğru giderken, atılan goller düştü, yenilen goller ise artış gösterdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Belhanda'sız yapamıyor! İşte o istatistikler

Faslı yıldızın sahada olduğu 1486 dakikada 34 gol atılıp, 14 gol yenilirken, olmadığı 1394 dakikada ise 28 gol atıldı ve 17 gol yenildi. (Sabah)

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