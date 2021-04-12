Son dakika spor haberleri: Galatasaray Belhanda'sız yapamıyor! İşte o istatistikler
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda sözleşmesi feshedilerek takımdan gönderilen Younes Belhanda'nın ardından istatistikler de geriye doğru gitti. İşte detaylar... (Gs spor haberi)
Galatasaray'da puan kayıpları devam ederken takım, 10 numarası Belhanda'yı kaybettikten sonra bir türlü kendine gelemedi.
Fatih Terim'in ekibi, mart ayından bu tarafa ligin en kötü performanslarından birini ortaya koyarken, Belhanda'sız G.Saray'ın hücum aksiyonları tepetaklak oldu. En büyük düşüş pas oyununda yaşandı.
Matchstudy verilerine göre; sarı-kırmızılıların pasla oynama oranı %76'dan %74'e düşerken, ileri pas değeri ise 90 dakika başına 177'den 168'e geriledi.
G.Saray'da ceza alanına pasla giriş oranı %38'den %32'ye inerken, ceza alanında pasların başarı oranı ise %52'den %48'e düştü.
G.Saray'ın pas futbolu Belhanda'nın olmadığı dakika aralıklarında aşağı doğru giderken, atılan goller düştü, yenilen goller ise artış gösterdi.
Faslı yıldızın sahada olduğu 1486 dakikada 34 gol atılıp, 14 gol yenilirken, olmadığı 1394 dakikada ise 28 gol atıldı ve 17 gol yenildi. (Sabah)
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