Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu. Mücadelede VAR koltuğunda, Suat Arslanboğa oturacak.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak mücadelenin VAR hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre zorlu maçın VAR koltuğunda Suat Arslanboğa Arslanboğa oturacak.

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