10 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu!

G.Saray-Karagümrük maçının VAR'ı belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

Spor Toto 'in 34. haftasında oynanacak olan - maçının VAR hakemi belli oldu. Mücadelede VAR koltuğunda, oturacak.

Spor Toto 'in 34. haftasında ile arasında oynanacak mücadelenin VAR hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre zorlu maçın VAR koltuğunda Arslanboğa oturacak.

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