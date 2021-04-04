04 Nisan 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray 34. haftada oynanacak Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Aslan Karagümrük maçına hazırlanıyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper 'in 33. haftasında BAY geçirecek olan , 34. haftada oynayacakları maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. ( haberleri)

, Süper 'in 34. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

Son bölümde ise dün akşam 45 dakikanın altında süre alan oyuncular interval koşular gerçekleştirdi.

, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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