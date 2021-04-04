Galatasaray 34. haftada oynanacak Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında BAY geçirecek olan Galatasaray, 34. haftada oynayacakları Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. (GS spor haberleri)
Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.
Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.
Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı.
Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.
Son bölümde ise dün akşam 45 dakikanın altında süre alan oyuncular interval koşular gerçekleştirdi.
Galatasaray Futbol Takımı, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını Salı günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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