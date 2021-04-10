10 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray-Karagümrük maçı öncesi Levent Şahin'den Emre ve Taylan açıklaması!

Şahin'den Taylan ve Emre yorumu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın maçı öncesi yardımcı antrenör açıklamalarda bulundu. Şahin, "Taylan ve maalesef pozitif sonuçlandı. Emre dün izolasyon sürecini bitirdi. Taylan, hiçbir şekilde antrenmana çıkamadı. Fiziki yetersizlikleri olduğu için bugün böyle bir değerlendirme içerisine girdik." dedi.

'ın maçı öncesi yardımcı antrenör değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI

maçından sonra inanılmaz bir bütünlük ve arkadaşlık göstererek üst düzey antrenmanlara yaptık. Bu haftadan itibaren kaybetme lüksümüz yok. Saha içinde bu inanışımızı göstereceğiz ve galip gelen taraf olacağız.

Taylan ve maalesef pozitif sonuçlandı. Emre dün izolasyon sürecini bitirdi. Taylan, hiçbir şekilde antrenmana çıkamadı. Fiziki yetersizlikleri olduğu için bugün böyle bir değerlendirme içerisine girdik.
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