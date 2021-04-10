10 Nisan 2021, Cumartesi
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İŞTE ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI
Hatayspor maçından sonra inanılmaz bir bütünlük ve arkadaşlık göstererek üst düzey antrenmanlara yaptık. Bu haftadan itibaren kaybetme lüksümüz yok. Saha içinde bu inanışımızı göstereceğiz ve galip gelen taraf olacağız.
Taylan ve Emre maalesef pozitif sonuçlandı. Emre dün izolasyon sürecini bitirdi. Taylan, hiçbir şekilde antrenmana çıkamadı. Fiziki yetersizlikleri olduğu için bugün böyle bir değerlendirme içerisine girdik.
Galatasaray-Karagümrük maçı öncesi Levent Şahin'den Emre ve Taylan açıklaması!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Karagümrük maçı öncesi yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Taylan ve Emre maalesef pozitif sonuçlandı. Emre dün izolasyon sürecini bitirdi. Taylan, hiçbir şekilde antrenmana çıkamadı. Fiziki yetersizlikleri olduğu için bugün böyle bir değerlendirme içerisine girdik." dedi.
Galatasaray'ın Karagümrük maçı öncesi yardımcı antrenör Levent Şahin değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI
Hatayspor maçından sonra inanılmaz bir bütünlük ve arkadaşlık göstererek üst düzey antrenmanlara yaptık. Bu haftadan itibaren kaybetme lüksümüz yok. Saha içinde bu inanışımızı göstereceğiz ve galip gelen taraf olacağız.
Taylan ve Emre maalesef pozitif sonuçlandı. Emre dün izolasyon sürecini bitirdi. Taylan, hiçbir şekilde antrenmana çıkamadı. Fiziki yetersizlikleri olduğu için bugün böyle bir değerlendirme içerisine girdik.
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