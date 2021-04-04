04 Nisan 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray 110-70 HDI Sigorta Afyon Belediyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

G.Saray'dan kritik galibiyet!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika spor haberleri: 27. hafta maçında , 'u 110-70 mağlup ederek çok kritik bir galibiyete imza attı.

27. hafta maçında , 'u 110-70 yendi.

Galatasaray bu sonuçla ligde 9. galibiyetini elde ederken, HDI Sigorta Afyon Belediyespor ise 15. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya ve 'un basketleriyle başlayan Galatasaray, 6. dakikada 19-10 öne geçti. ve ile skor üretmeye devam eden sarı-kırmızılı takım, ilk periyodu 31-24 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde Jackson ve ile dış atışlardan sayı bulan Galatasaray, 14. dakikada skoru 39-29 yaptı. Konuk takım, ile farkı eritmeye çalışırken, Galatasaray soyunma odasına da 52-44 üstün gitti.

Etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıyan Galatasaray, savunmada zorlanan rakibi karşısında Jackson, Crawford ve Motum ile sayı üretmeye devam ederek soy çeyreğe 87-60 önde girdi.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, müsabakadan 110-70 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü de salonda takip etti.

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