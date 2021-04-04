Son dakika spor haberleri: Hatayspor maçı sonrası çarpıcı Galatasaray yorumu! "Artık ikincilik için oynar"
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibine 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Usta yazarlar, mücadelenin ardından Hatayspor - Galatasaray maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
BÜLENT TİMURLENK - BİR TEK TARİH YETMEZ
Hatayspor ikinci golü bulduğunda Galatasaray rakip ceza sahasında iki kez topla buluşmuş, şampiyonluk yolunda mutlak kazanması gereken maçın ilk yarısında sahadaki her oyuncu ne yaptığını bilmez haldeydi. Bu sezon geriye düştüğü hiçbir maçı çeviremeyen Fatih Terim'in takımı karşısında ilk golü attığı 12 karşılaşmanın 11'ini kazanan Hatayspor, farkı ikiye çıkardığında Galatasaray için maç bitmemişti; ama sahadaki görüntü sezon finali dedirtiyordu.
İki stoperin yokluğunda da Ozornwafor şans bulamazken, Gedson Fernandes ile defans göbeğinde başlayan Galatasaray'da oyun nasıl kurulacak, hücum nasıl yapılacak hepsi soru işareti idi. Üç değişikliğin olduğu sezonlarda takımları kötü oynayan teknik adamlar "Elimde olsa 11'ini de değiştirirdim" derlerdi. Terim dün ikinci yarıya 4 değişiklikle başladı, imkanı olsa 10 adam değiştirirdi.
Milli ara sonrası Covid- 19'un G.Saray'ı da etkilediği doğrudur. Bu takım Taylan'sız orta sahada hep zorlandı. Ancak geride kalan haftalar şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedirtecek inandırıcı futboldan çok uzaktı.
İKİNCİLİK İÇİN YARIŞIR!
G.Saray'ın kimyası sıfır... Fiziği sıfır... Psikolojisi sıfır... Felsefesi de sıfır. Ligin ilk yarısında Fernando Muslera'sız kalesinde 18 maçta 16 gol gören takım, son iki maçta 7 topu filelerinden çıkardı. Elde bu kadar sıfır varken tarihinizin 10 olması kalan haftalarda şampiyonluk matematiğinden geçer not alacağınız manasına gelmiyor. Sarı-kırmızılı takımın bundan sonraki yarışı sanıyorum Fenerbahçe ile ikincilik için olacak.
SERKAN KORKMAZ - SEZON BİTİGEN
İrfan Can'ın düğünü gerek milli takıma, gerekse Galatasaray'a pahalıya patladı. Terim dahil zaten hayli eksik olan takıma o son iki Covid dokunuşu (Taylan ve Emre Kılınç) son darbeyi vurmuştu. Bu sezonun flaş ismi Boupendza'nın son Covid-19 testi negatif olmasına rağmen, 10 günlük karantina süreci dolmadığı için oynatılmaması dahi, maçın favorisinin Hatayspor olduğu gerçeğini değiştirmemişti doğrusu. Sahi, meraktan soruyorum; bu maçın bahis oranlarında Galatasaray'ın açık ara favori görünüyor olmasının tek bir geçerli sebebi varsa, biri bana söyleyebilir mi? Bahis oynayanlar için kaçırılmaz bir fırsattı doğrusu.
Terim'in ilk 11 tercihindeki Ömer ve Arda isimleri hayli sırıtıyordu. Ryan Babel, sakat veya cezalı değilse, en formsuz haliyle bile Galatasaray'ın ilk 11'ine gözü kapalı konacak birkaç isimden biri bence. Stopersizliğin zirve yaptığı ortamda Ozornwafor'un yedek oluşuysa tek kelimeyle TUHAFTI. Maçın başında tutuk bir görüntü sergileyen ev sahibi takım Mustafa Muhammed'in gole yaklaştığı pozisyonda "acaba lige verilen ara iyi geçmedi mi" dedirtti ama dakikalar geçtikçe kalite farkını ortaya koydu.
İlk yarıda rakip kaleyi bulmayan iki şut çekebilen Galatasaray, rakibinin iki golüne engel olamadı. Skor 1-0 iken Kamara'nın Şener'in ensesine vurması kırmızı kartla cezalandırılmalıydı. VAR niye devreye girmedi, girdiyse hakem niye dikkate almadı, anlamak çok zor. İlk yarı bittiğinde, sarı kırmızılılar açısından sadece maç değil, sezon da komaya girmişti.
İkinci devre başındaki dört oyuncu değişikliği ve Hatay'ın 2-0 rahatlığı, oyun kontrolünü Galatasaray lehine çevirmeyi başardı. 59'da Falcao'nun şık kafasının direkten auta çıkması bir kırılma anıydı belki de. Sezon boyunca, geriye düştüğü hiçbir maçı çeviremeyen Galatasaray, şeytanın bacağını kıramadı. İlk yarıda 0-0 iken Diouf'un sarı kart bile görmediği faulü, Popov'un 3-0 iken VAR yardımıyla kırmızı kart gördüğü faulden daha sertti bana göre...
Şimdi önümüzdeki haftayı "BAY" geçecek sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerse belki de bu sezona "BAY BAY" geçmek durumunda kalacak. Matematiksel olarak bunu söylemek için belki erken fakat izan duygusu olanlar için, bu ifade geç bile sarf edilmiş olabilir.
ÖMER ÜRÜNDÜL - GELEN NEDEN DÜŞÜYOR?
Galatasaray dün gece kadro açısından ciddi sıkıntılıydı. Bu olumsuzluğa rağmen devre ortasına kadar ofansif açıdan etkili olamasa da oyunun kontrolünü elinde tuttu Galatasaray. Rakibi de kalesine yaklaştırmadı. Ama 21'inci dakika her şeyi tersine çevirdi. İlk tehlikeli Hatay atağında gol geldi. Bu Galatasaray'ı moral açısından olumsuz etkiledi. Sonrasında da Ribeiro'nun mükemmel golü Galatasaray'ın direncini tamamen kırdı.
İkinci yarıya Fatih Terim bir devre arası için rekor değişiklikle başladı: 4... Hepsinde de haklıydı. Aslında 6 oyuncu değiştirme hakkı olsa ilk yarının en kötülerinden biri olan Onyekuru'yu da alırdı. Bu yarıya Galatasaray biraz tempolu ve atak başladı. Hatay takımı ise çok yanlış bir taktik uyguluyordu. Geriyi iyi kapatıyorlar ama birinci bölgelerinde kazandıkları topları ya ısrarla ayaklarında tutuyorlar ya da riskli hazırlık paslarına rağbet ediyorlardı. Bu başlarına çok büyük bir iş açabilirdi. Ama Galatasaray değerlendiremedi. Diouf'un ikinci golüyle de maç bitti.
Bu farklı yenilgi Galatasaray için ligdeki durumu açısından önemli bir sıkıntı olacaktır. Yeri geldikçe vurguluyorum; İstanbul'a gelen yabancı futbolcuların büyük çoğunluğu ciddi fizik düşüş yaşıyorlar. Aynı sorun Mostafa'da da var. Ülkesinden geldikten sonraki performanslarından son maçlarda eser yok.
Hatayspor çok önemli bir galibiyet aldı. Tabii bu büyük bir başarı ama bu tip skorlardan da Ömer Erdoğan'ın ders çıkarması gerekir. Oyuncuların genelinde zaman zaman fazla rahatlık gözlemledim. Ve bir de prese karşı gereksiz pas hataları yaptılar. Maç 0-0 iken az kaldı gol yiyorlardı bu yüzden. O gol de olsa maçın geneli ters yüz olabilirdi. Abdulkadir Bitigen, Galatasaray'ın istemediği bir hakemdi. Dün gece barışmak için takdir hakları ve kartlarda elinden geleni yaptı!
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