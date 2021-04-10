10 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray-Karagümrük maçı sonrası Arda Turan'dan flaş paylaşım!

Arda'dan maç sonu flaş paylaşım!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelede sakatlanıp oyundan çıkan Yedlin'in son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

'in 34. haftasında sahasında Fatih ile karşılaşan 'da , 'in sağ ayak bileğine basmasından dolayı sakatlandı oyuna devam edemedi. Takım kaptanlarından , maç sonrasında Yedlin'in koltuk değnekleri ile stattan ayrılırken fotoğrafını paylaştı. Kırmızı kart verilmemesinden dolayı sitemini dile getiren Turan, "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş" notunu ekledi.

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