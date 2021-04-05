Galatasaray geri dönemiyor! 8 maçta sadece 1 puan...
Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan fakat son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Galatasaray, inişli çıkışlı performans sergiliyor. Haftayı puansız kapatan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın da kaybetmesiyle şampiyonluk umudunu korumaya devam ediyor. Fakat Cimbom, geçtiğimiz yıllara göre o istatistikte sınıfta kaldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Daha önceki yıllarda geriye düştüğü maçlardan çıkardığı galibiyetlerle adından söz ettiren Galatasaray bu sezon eski günlerini mumla arıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; ilk golü yiyip, yenik duruma düştüğü Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Beşiktaş, Ankaragücü, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve son alarak Hatayspor mücadelesini de kazanamadı.
Bu 8 maçın 7'sini kaybetti, sadece geriye düştüğü Sivas maçından 1 puan çıkarabildi.
RAKAMLAR FELAKET
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki en farklı yenilgisini Medeniyetler Şehri'nde aldı.
Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk 30 dakikalık bölümünde iki gol yedi.
Bu sezon üçüncü kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı.
Süper Lig'de oynadığı son dört maçın sadece birini kazandı.
Son iki Süper Lig maçında 7 gol yiyen Galatasaray, öncesinde oynadığı 10 karşılaşmada kalesinde sadece 6 gol görmüştü.
ENGEL OLAMADI
Fatih Terim, Ankaragücü mağlubiyetiyle başlayan düşüşün önüne geçemedi. Geride kalan haftaların bazılarında Taylan'ı yedek bırakması, Mohamed formdayken Falcao'nun ilk 11'e girmesiyle çift forvete dönmesi ve Mısırlı forvetin etkinliğinin azalması da spor otoriteleri ve taraftarların konuştuğu konular arasında...
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