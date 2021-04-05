05 Nisan 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray geri dönemiyor! 8 maçta sadece 1 puan...

Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan fakat son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Galatasaray, inişli çıkışlı performans sergiliyor. Haftayı puansız kapatan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın da kaybetmesiyle şampiyonluk umudunu korumaya devam ediyor. Fakat Cimbom, geçtiğimiz yıllara göre o istatistikte sınıfta kaldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray geri dönemiyor! 8 maçta sadece 1 puan...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.04.2021

Daha önceki yıllarda geriye düştüğü maçlardan çıkardığı galibiyetlerle adından söz ettiren Galatasaray bu sezon eski günlerini mumla arıyor.

Galatasaray geri dönemiyor! 8 maçta sadece 1 puan...

Fotomaç'ın haberine göre; ilk golü yiyip, yenik duruma düştüğü Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Beşiktaş, Ankaragücü, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve son alarak Hatayspor mücadelesini de kazanamadı.

Galatasaray geri dönemiyor! 8 maçta sadece 1 puan...

Bu 8 maçın 7'sini kaybetti, sadece geriye düştüğü Sivas maçından 1 puan çıkarabildi.

Galatasaray geri dönemiyor! 8 maçta sadece 1 puan...

RAKAMLAR FELAKET
Galatasaray, bu sezon 'deki en farklı yenilgisini Medeniyetler Şehri'nde aldı.

Galatasaray geri dönemiyor! 8 maçta sadece 1 puan...

Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez bir maçının ilk 30 dakikalık bölümünde iki gol yedi.

Galatasaray geri dönemiyor! 8 maçta sadece 1 puan...

Bu sezon üçüncü kez bir maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı.

Galatasaray geri dönemiyor! 8 maçta sadece 1 puan...

'de oynadığı son dört maçın sadece birini kazandı.

Galatasaray geri dönemiyor! 8 maçta sadece 1 puan...

Son iki maçında 7 gol yiyen Galatasaray, öncesinde oynadığı 10 karşılaşmada kalesinde sadece 6 gol görmüştü.

Galatasaray geri dönemiyor! 8 maçta sadece 1 puan...

ENGEL OLAMADI
, Ankaragücü mağlubiyetiyle başlayan düşüşün önüne geçemedi. Geride kalan haftaların bazılarında Taylan'ı yedek bırakması, Mohamed formdayken Falcao'nun ilk 11'e girmesiyle çift forvete dönmesi ve Mısırlı forvetin etkinliğinin azalması da spor otoriteleri ve taraftarların konuştuğu konular arasında...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Herkesin aklında tek soru: Neden Gedson? Herkesin aklında tek soru: Neden Gedson?
G.Saray'da çöküş sürüyor! Son 5 karşılaşmada... G.Saray'da çöküş sürüyor! Son 5 karşılaşmada...
Milli yıldız Aslan olacak! İşte Terim'in yeni jokeri Milli yıldız Aslan olacak! İşte Terim'in yeni jokeri
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör