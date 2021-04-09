Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Karagümrük maçı öncesi müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana Covid-19 testi negatife dönen yıldız futbolcu da katıldı. İşte detaylar...
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
EMRE KILINÇ ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Milli takım kampında gerçekleştirilen Covid-19 PCR testinin pozitif çıkmasından sonraki 10. gün yapılan testinde negatif sonuca ulaşılan Emre Kılınç, antrenmanda takımla beraber çalışmalara katıldı.
TAYLAN ANTALYALI'NIN DURUMU BELİRSİZ
Milli takım kampından sonra gerçekleştirilen Covid-19 PCR testi pozitif çıkan Taylan Antalyalı'nın maç kadrosunda yer alıp almayacağı maç sabahı yapılacak testin sonucuna göre kesinlik kazanacak. Yapılan MR tetkiklerinin ardından kasık adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilen Martin Linnes'in tedavisine başlandı.
İdman sonrası sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Arda Turan'ın ilk kontrolü sonrası bu bölgesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edildi. Galatasaray, Fatih Karagümrük ile cumartesi saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.
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