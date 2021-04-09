09 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Karagümrük maçı öncesi müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana Covid-19 testi negatife dönen yıldız futbolcu da katıldı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Karagümrük maçı öncesi müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.04.2021

Futbol Takımı, Süper Lig'in 34. haftasında Fatih ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Karagümrük maçı öncesi müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Karagümrük maçı öncesi müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

EMRE KILINÇ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Milli takım kampında gerçekleştirilen Covid-19 PCR testinin pozitif çıkmasından sonraki 10. gün yapılan testinde negatif sonuca ulaşılan Emre Kılınç, antrenmanda takımla beraber çalışmalara katıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Karagümrük maçı öncesi müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

TAYLAN ANTALYALI'NIN DURUMU BELİRSİZ

Milli takım kampından sonra gerçekleştirilen Covid-19 PCR testi pozitif çıkan Taylan Antalyalı'nın maç kadrosunda yer alıp almayacağı maç sabahı yapılacak testin sonucuna göre kesinlik kazanacak. Yapılan MR tetkiklerinin ardından kasık adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilen Martin Linnes'in tedavisine başlandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Karagümrük maçı öncesi müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

İdman sonrası sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Arda Turan'ın ilk kontrolü sonrası bu bölgesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edildi. , Fatih ile cumartesi saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

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