Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.