03 Nisan 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da rota yeniden Coulibaly
Sezon sonunda orta saha bölgesinde büyük bir boşluk yaşayacak Galatasaray, geçtiğimiz dönemlerde de kadrosuna katmaya çalıştığı Coulibaly'i listesine aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Cimbom'un geçmişte transfer listesinde bulunan Coulibaly, Sarpsborg'dan Sheffield'ın yolunu tutmuştu. Başarılı orta saha oyuncusu burada vize sorunu sebebiyle forma giyememiş, Beerscot'a kiralanmıştı. Coulibaly bir kez daha Aslan'ın gümdemine girdi. Yorkshire Live'da yer alan habere göre Sheffield United, Ismaila Coulibaly'ye olan ilgi nedeniyle tedirgin. Çünkü Galatasaray bu kez onun aklını çelmeye çok yakın. Milan da 20 yaşındaki yıldızın peşinde.
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