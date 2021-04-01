01 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'den "Türk erkeği" paylaşımı!

Mohamed'den Türk erkeği paylaşımı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.04.2021

'ın devre arası transfer döneminde 'ten kadrosuna kattığı , sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor. Mısırlı golcü son olarak "" paylaşımı geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'ın Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı , sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.

İstanbul'u gezen ve hikayesinde bu fotoğrafları paylaşan Mısırlı golcü, son olarak "" paylaşımı yaptı.

23 yaşındaki forvet, arabasında Ayla Çelik'in Bağdat şarkısınına eşlik etti ve "Türk erkeği" notunu düştü.

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