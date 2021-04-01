01 Nisan 2021, Perşembe
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Galatasaraylı Mostafa Mohamed'den "Türk erkeği" paylaşımı!
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor. Mısırlı golcü son olarak "Türk erkeği" paylaşımı geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.
İstanbul'u gezen ve hikayesinde bu fotoğrafları paylaşan Mısırlı golcü, son olarak "Türk erkeği" paylaşımı yaptı.
23 yaşındaki forvet, arabasında Ayla Çelik'in Bağdat şarkısınına eşlik etti ve "Türk erkeği" notunu düştü.
Türk erkeği 😂😎— Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) April 1, 2021
Turkish man 😂 pic.twitter.com/OtXcou3JNp
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