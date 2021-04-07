07 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray gündemine Al Ahly'de forma giyen Aliou Dieng'i aldı!

Cimbom'da orta sahaya sürpriz isim!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.04.2021

Son dakika spor haberleri: Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed'in ardından gözünü bir kez daha buraya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, basınına göre 'de forma giyen 'e talip oldu. (GS spor haberleri)

Mostafa Mohamed'i alan rotasını bir kez daha 'a çevirdi. Mısır basını, sarı-kırmızılı ekibin, 'de forma giyen 'e talip olduğunu yazdı. 23 yaşındaki ön liberonun Galatasaray'ın scout ekibi tarafından izlendiği ve beğenildiği bilgisine yer verilirken, Al Ahly'de istediği kadar forma şansı bulamamasından dolayı Galatasaray'a transfer olmayı çok istediği ifade edildi. Mali'li futbolcunun, 2026'ya kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

ALIOU DIENG KİMDİR?

Kariyerine ülkesinin takımlarından 'da başlayan , 2018 yılında 40 bin euro bedelle ekibi 'e transfer olmuştu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 2019 yılında ise 1.1 milyon euro karşılığında Al Ahly'nin yolunu tuttu. (Fotomaç)


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