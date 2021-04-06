Galatasaray'da fatura onlara kesildi! Kötü gidişat sonrası...
Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak sadece 4 puan toplayabildi. Sarı-kırmızılılarda bu kötü gidişin ardından yönetim, yeni kararlar alarak faturayı onlara kesti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Süper Lig'in son 5 haftasında aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatırken, ligde 3'üncü sıraya geriledi.
Kötü gidişata son vermek için kolları sıvayan Galatasaray yönetim düğmeye bastı.
Fotomaç'ın haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, alınan kötü sonuçların ardından olağanüstü toplanıp, faturayı kesti.
İşte teknik heyetin onayı ile uygulanan cezalar ve alınan yeni kararlar:
1- Para cezaları kesildi. Özellikle görülen kartlar nedeniyle takımı yalnız bırakanların gözünün yaşına bakılmadı.
2- En yüksek cezayı Çaykur Rize maçında büyük hatalar yapan ve cezalı duruma düşen Marcao ve Luyindama aldı.
3- UEFA kuralları gereği ödemeler durdurulamıyor. Ancak maç başı, prim gibi tüm ödemeler lig sonuna kadar donduruldu.
4- Bazı isimlere sezon sonuna kadar forma verilmeyecek. Bir nevi kadro dışı kalacaklar. Ancak resmi olarak tebliğ edilmeyecek.
5- Florya'da OHAL durumuna geçildi edildi. İdman saatleri değişti. Oyuncular sabah 9'dan akşam 5'e kadar mesaiye kalacak.
6- Teknik ekipte bazı değişiklikler olacak. Antrenörler arasındaki hiyerarşi değişecek. Rakipleri analiz edecek yeni bir ismin gelmesi de gündemde.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika corona virüsü haberleri: Sinovac aşısının bağışıklık oranı ne? Açıklandı...
- Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 6 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Nisan Kapalıçarşı altın fiyatları!
- Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig