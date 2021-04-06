06 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da fatura onlara kesildi! Kötü gidişat sonrası...

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak sadece 4 puan toplayabildi. Sarı-kırmızılılarda bu kötü gidişin ardından yönetim, yeni kararlar alarak faturayı onlara kesti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da fatura onlara kesildi! Kötü gidişat sonrası...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.04.2021

, 'in son 5 haftasında aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatırken, ligde 3'üncü sıraya geriledi.

Galatasaray'da fatura onlara kesildi! Kötü gidişat sonrası...

Kötü gidişata son vermek için kolları sıvayan yönetim düğmeye bastı.

Galatasaray'da fatura onlara kesildi! Kötü gidişat sonrası...

Fotomaç'ın haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, alınan kötü sonuçların ardından olağanüstü toplanıp, faturayı kesti.

Galatasaray'da fatura onlara kesildi! Kötü gidişat sonrası...

İşte teknik heyetin onayı ile uygulanan cezalar ve alınan yeni kararlar:

Galatasaray'da fatura onlara kesildi! Kötü gidişat sonrası...

1- Para cezaları kesildi. Özellikle görülen kartlar nedeniyle takımı yalnız bırakanların gözünün yaşına bakılmadı.

Galatasaray'da fatura onlara kesildi! Kötü gidişat sonrası...

2- En yüksek cezayı Çaykur Rize maçında büyük hatalar yapan ve cezalı duruma düşen Marcao ve Luyindama aldı.

Galatasaray'da fatura onlara kesildi! Kötü gidişat sonrası...

3- UEFA kuralları gereği ödemeler durdurulamıyor. Ancak maç başı, prim gibi tüm ödemeler lig sonuna kadar donduruldu.

Galatasaray'da fatura onlara kesildi! Kötü gidişat sonrası...

4- Bazı isimlere sezon sonuna kadar forma verilmeyecek. Bir nevi kadro dışı kalacaklar. Ancak resmi olarak tebliğ edilmeyecek.

Galatasaray'da fatura onlara kesildi! Kötü gidişat sonrası...

5- Florya'da OHAL durumuna geçildi edildi. İdman saatleri değişti. Oyuncular sabah 9'dan akşam 5'e kadar mesaiye kalacak.

Galatasaray'da fatura onlara kesildi! Kötü gidişat sonrası...

6- Teknik ekipte bazı değişiklikler olacak. Antrenörler arasındaki hiyerarşi değişecek. Rakipleri analiz edecek yeni bir ismin gelmesi de gündemde.

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