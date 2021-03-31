Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

SAVUNMA LİSTESİNDE İLK SIRA STEVEN CAULKER'IN

Aytemiz Alanyaspor formasıyla başarılı bir grafik çizen Caulker, Türkçe öğrenerek Türkiye'de yaşamaya ne kadar sıcak baktığını da futbolseverlere yansıtmıştı. Başarılı savunmacının gelecek sezon sözleşmesi sona eriyor. Bu durum Galatasaray'ın iştahını da kabartıyor. Galatasaray, 29 yaşındaki savunmacıyı listenin ilk sırasına ekledi. Caulker, 31 maçta forma giydi ve 3 gol 2 asist kaydetti.