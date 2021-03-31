31 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son sürat devam ediyor... Milli arada takımlarının eksiklerini tamamlama çalışmaları yapan ekiplerden Galatasaray, sezonu şampiyonluk ile bitirmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor... Sarı kırmızılıların deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, diğer yandan da gözüne kestirdiği oyuncuları yeni sezonda takıma dahil etme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Terim, hazırladığı rapor dahilinde bir transfer listesi oluşturdu. Menajerlerin cephesinden de oyuncu önerileri alan Aslan'ın transfer dönemi oldukça hareketli geçecek gibi duruyor... İşte Terim'in transfer listesi ve ayrıntılar...

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 Giriş Tarihi: 31.03.2021

'de 'ın ardından 2. sırada yer alan , son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını sarmak için Hatayspor maçına hazırlanıyor. Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen ve ekibi gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

Bu sezon transfer dönemlerinde sıkıntılı bir süreç geçiren , gelecek sezon benzer problemleri yaşamak istemiyor.

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

Yaz transfer döneminde Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui gibi isimleri transfer eden sarı kırmızılı ekip, orta sahada sadece Etebo'yu alınca bu bölgede oldukça sıkıntı yaşamıştı.

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

Ara transfer döneminde ise Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Mohamed Mostafa, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin gibi isimler kadroya katıldı. , iç transferde ilk adımı Muslera ile attı. Deneyimli eldiven ile 3 yıl sözleşme uzatıldı.

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

MARCAO VE LUYINDAMA İLE DEVAM

Sarı kırmızılı ekip, başarılı savunmacılar Marcao ve Luyindama ile görüşmelerini sürdürüyor. İki isimle de anlaşarak savunmadaki iskeleti bozmak istemiyor.

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

ARDA TURAN İLE SÖZLEŞME UZATILACAK

Arda Turan'ın da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Deneyimli oyuncunun kontratında 4 maç daha oynarsa otomatik uzama maddesi bulunuyor. Ancak oynamasa dahi Arda Turan takımda kalacak.

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

Öte yandan Hatayspor maçında Marcao'nun ve Luyindama'nın cezalı olması gelecek sezon alternatifli bir savunma kurgusu arayışlarına sebep oldu.

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

SAVUNMA LİSTESİNDE İLK SIRA STEVEN CAULKER'IN

Aytemiz Alanyaspor formasıyla başarılı bir grafik çizen Caulker, Türkçe öğrenerek Türkiye'de yaşamaya ne kadar sıcak baktığını da futbolseverlere yansıtmıştı. Başarılı savunmacının gelecek sezon sözleşmesi sona eriyor. Bu durum 'ın iştahını da kabartıyor. Galatasaray, 29 yaşındaki savunmacıyı listenin ilk sırasına ekledi. Caulker, 31 maçta forma giydi ve 3 gol 2 asist kaydetti.

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

AYTAÇ KARA

Orta sahada alternatifi bol bir kadro kurmak isteyen 'ın ilgilendiği bilinen isimlerden biri de Aytaç Kara. Sarı kırmızılı ekip sezon sonu serbest kalacak olan Aytaç Kara'yı kadroya katmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

TRANSFERİN GÖZDESİ SALİH UÇAN!

, Aytemiz Alanyaspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Salih Uçan ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Sarı kırmızılı ekip muhtemel transfer savaşını kazanarak orta sahayı güçlendirmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

KENAN KARAMAN

Sezon sonu serbest kalacak isimlerden biri de milli futbolcu Kenan Karaman. Milli futbolcu , ve Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

YENİ SOL BEK ALIOSKI!

, gelecek sezon takımda düşünülmeyen Marcelo Saracchi'nin yerine Ezgjan Alioski'yi transfer etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

PATRICK BERG

'ın hedefindeki isimlerden biri de Norveçli Patrick Berg oldu.

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

2021 yılı sonunda sözleşmesi sona erecek Berg ön liberoda oynuyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Avrupa Ligi elemeleri'nde 3 maçta forma giydi ve 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

GABRIEL GUDMUNDSSON

Socut ekibinin beğendiği sol bek futbolcularından biri de Groningen'de forma giyen Gabriel Gudmundsson. Genç futbolcu Galatasaray'ın listesinde yer alan isimlerden biri.

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden FC Shabab Al-Ahli Dubai'de forma giyen Brezilyalı forvet Igor Jesus'u gündeminde aldı. 20 yaşındaki golcüyü Fransız ekibi Marsilya ve İngiliz temsilcisi Everton'ın da istediği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

ALEX TEIXEIRA

Ocak ayında Çin kulübü Jiangsu ile yollarını ayıran Alex Teixeira, Sarı-Kırmızılılar'a önerildi. Brezilyalı yıldızın menajerinin Galatasaraylı yetkililerle temasa geçtiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

Alex Teixeira'nın yüksek maaş beklentisi transfere en büyük engeller arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

JUAN CUADRADO

yönetiminin, teknik direktör 'in kadrosunda görmeyi çok istediği Juan Cuadrado için harekete geçmeyi planladığı iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...

Cuadrado, İtalya Serie A'da bu sezon 7 asist yapan Cuadrado sık sık takımın hücum organizasyonlarında yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'a bedava dünya yıldızı! Son söz Terim'in... Cimbom'a bedava dünya yıldızı! Son söz Terim'in...
Cimbom'dan sürpriz transfer! 20'lik golcü... Cimbom'dan sürpriz transfer! 20'lik golcü...
Emre Çolak'tan tepki çeken paylaşım! Galatasaray... Emre Çolak'tan tepki çeken paylaşım! Galatasaray...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör