Son dakika spor haberleri: Aslan transferde böyle kükreyecek! Gelecek sezon bambaşka Galatasaray...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son sürat devam ediyor... Milli arada takımlarının eksiklerini tamamlama çalışmaları yapan ekiplerden Galatasaray, sezonu şampiyonluk ile bitirmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor... Sarı kırmızılıların deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, diğer yandan da gözüne kestirdiği oyuncuları yeni sezonda takıma dahil etme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Terim, hazırladığı rapor dahilinde bir transfer listesi oluşturdu. Menajerlerin cephesinden de oyuncu önerileri alan Aslan'ın transfer dönemi oldukça hareketli geçecek gibi duruyor... İşte Terim'in transfer listesi ve ayrıntılar...
Süper Lig'de Beşiktaş'ın ardından 2. sırada yer alan Galatasaray, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını sarmak için Hatayspor maçına hazırlanıyor. Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Fatih Terim ve ekibi gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Bu sezon transfer dönemlerinde sıkıntılı bir süreç geçiren Galatasaray, gelecek sezon benzer problemleri yaşamak istemiyor.
Yaz transfer döneminde Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui gibi isimleri transfer eden sarı kırmızılı ekip, orta sahada sadece Etebo'yu alınca Fatih Terim bu bölgede oldukça sıkıntı yaşamıştı.
Ara transfer döneminde ise Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Mohamed Mostafa, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin gibi isimler kadroya katıldı. Galatasaray, iç transferde ilk adımı Muslera ile attı. Deneyimli eldiven ile 3 yıl sözleşme uzatıldı.
MARCAO VE LUYINDAMA İLE DEVAM
Sarı kırmızılı ekip, başarılı savunmacılar Marcao ve Luyindama ile görüşmelerini sürdürüyor. İki isimle de anlaşarak savunmadaki iskeleti bozmak istemiyor.
ARDA TURAN İLE SÖZLEŞME UZATILACAK
Arda Turan'ın da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Deneyimli oyuncunun kontratında 4 maç daha oynarsa otomatik uzama maddesi bulunuyor. Ancak oynamasa dahi Arda Turan takımda kalacak.
Öte yandan Hatayspor maçında Marcao'nun ve Luyindama'nın cezalı olması gelecek sezon alternatifli bir savunma kurgusu arayışlarına sebep oldu.
SAVUNMA LİSTESİNDE İLK SIRA STEVEN CAULKER'IN
Aytemiz Alanyaspor formasıyla başarılı bir grafik çizen Caulker, Türkçe öğrenerek Türkiye'de yaşamaya ne kadar sıcak baktığını da futbolseverlere yansıtmıştı. Başarılı savunmacının gelecek sezon sözleşmesi sona eriyor. Bu durum Galatasaray'ın iştahını da kabartıyor. Galatasaray, 29 yaşındaki savunmacıyı listenin ilk sırasına ekledi. Caulker, 31 maçta forma giydi ve 3 gol 2 asist kaydetti.
AYTAÇ KARA
Orta sahada alternatifi bol bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın ilgilendiği bilinen isimlerden biri de Aytaç Kara. Sarı kırmızılı ekip sezon sonu serbest kalacak olan Aytaç Kara'yı kadroya katmak istiyor.
TRANSFERİN GÖZDESİ SALİH UÇAN!
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Salih Uçan ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Sarı kırmızılı ekip muhtemel transfer savaşını kazanarak orta sahayı güçlendirmek istiyor.
KENAN KARAMAN
Sezon sonu serbest kalacak isimlerden biri de milli futbolcu Kenan Karaman. Milli futbolcu Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor.
YENİ SOL BEK ALIOSKI!
Galatasaray, gelecek sezon takımda düşünülmeyen Marcelo Saracchi'nin yerine Ezgjan Alioski'yi transfer etmek istiyor.
PATRICK BERG
Galatasaray'ın hedefindeki isimlerden biri de Norveçli Patrick Berg oldu.
2021 yılı sonunda sözleşmesi sona erecek Berg ön liberoda oynuyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Avrupa Ligi elemeleri'nde 3 maçta forma giydi ve 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
GABRIEL GUDMUNDSSON
Galatasaray Socut ekibinin beğendiği sol bek futbolcularından biri de Groningen'de forma giyen Gabriel Gudmundsson. Genç futbolcu Galatasaray'ın listesinde yer alan isimlerden biri.
Galatasaray, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden FC Shabab Al-Ahli Dubai'de forma giyen Brezilyalı forvet Igor Jesus'u gündeminde aldı. 20 yaşındaki golcüyü Fransız ekibi Marsilya ve İngiliz temsilcisi Everton'ın da istediği ifade edildi.
ALEX TEIXEIRA
Ocak ayında Çin kulübü Jiangsu ile yollarını ayıran Alex Teixeira, Sarı-Kırmızılılar'a önerildi. Brezilyalı yıldızın menajerinin Galatasaraylı yetkililerle temasa geçtiği öğrenildi.
Alex Teixeira'nın yüksek maaş beklentisi transfere en büyük engeller arasında yer alıyor.
JUAN CUADRADO
Galatasaray yönetiminin, teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Juan Cuadrado için harekete geçmeyi planladığı iddia edildi.
Cuadrado, İtalya Serie A'da bu sezon 7 asist yapan Cuadrado sık sık takımın hücum organizasyonlarında yer aldı.
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