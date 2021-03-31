31 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Eski Galatasaraylı Popescu'dan casusluk itirafı!

Popescu'dan casusluk itirafı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın efsane futbolcularından Gheorghe Popescu'nun flaş bir detayı ortaya çıktı. İşte Rumen ismin flaş gerçekleri...

'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Rumen Gheorghe Popescu'nun futbolculuk döneminde casusluk yaptığı ortaya çıktı.

basınında yer alan habere göre, Popescu 80'li yıllarda ülkesi takımlarından 'nın formasını giyerken takım arkadaşları ve diğer futbolcular bilgilerini devlete sızdırdı.

1980'li yıllarda dönemin devlet başkanı 'nun emri altındaki gizli polislere bilgi verdiğini reddeden Popescu daha sonra durumu itiraf etti. Milliyet'in derlediği habere göre 'nın ve Galatasaray'ın efsane futbolcusu konuyla ilgili "ulusal çıkarları savunma" adı altında bir belgeye imza attığını da dile getirdi. Takım arkadaşları ve diğer futbolcular hakkında devlete 4 belge sunduğunu belirken Popescu, bu belgelerde her defasında futbolcuları övdüğünü söyledi.

YOLSUZLUKTAN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

2014 yılında kendisi ve yedi kişi, bir Romanya temyiz mahkemesi tarafından futbolcuların transferiyle bağlantılı olarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından mahkum edilmişti.

GALATASARAY İLE AVRUPA'NIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Romanya Milli Takımı'nın formasını 100'den fazla giyen Gheorghe Popescu, Galatasaray'da oynadığı 1997-2001 yılları arasında 3 kig şampiyonluğu 1 ve 1 kazanmayı başarmıştı.

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