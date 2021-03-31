Eski Galatasaraylı Popescu'dan casusluk itirafı!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Popescu'nun flaş bir detayı ortaya çıktı. İşte Rumen ismin flaş gerçekleri...
Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Rumen Gheorghe Popescu'nun futbolculuk döneminde casusluk yaptığı ortaya çıktı.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Popescu 80'li yıllarda ülkesi takımlarından Universitatea Craiova'nın formasını giyerken takım arkadaşları ve diğer futbolcular bilgilerini devlete sızdırdı.
1980'li yıllarda dönemin devlet başkanı Nicolae Ceacescu'nun emri altındaki gizli polislere bilgi verdiğini reddeden Popescu daha sonra durumu itiraf etti. Milliyet'in derlediği habere göre Romanya'nın ve Galatasaray'ın efsane futbolcusu konuyla ilgili "ulusal çıkarları savunma" adı altında bir belgeye imza attığını da dile getirdi. Takım arkadaşları ve diğer futbolcular hakkında devlete 4 belge sunduğunu belirken Popescu, bu belgelerde her defasında futbolcuları övdüğünü söyledi.
YOLSUZLUKTAN HAPİS CEZASI ALMIŞTI
2014 yılında kendisi ve yedi kişi, bir Romanya temyiz mahkemesi tarafından futbolcuların transferiyle bağlantılı olarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından mahkum edilmişti.
GALATASARAY İLE AVRUPA'NIN ZİRVESİNE ÇIKTI
Romanya Milli Takımı'nın formasını 100'den fazla giyen Gheorghe Popescu, Galatasaray'da oynadığı 1997-2001 yılları arasında 3 kig şampiyonluğu 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası kazanmayı başarmıştı.
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