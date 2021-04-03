03 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: İngilizler duyurdu! Milan istedi Galatasaray alıyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sezon başında da gündeme gelen Ismaila Coulibaly'i kadrosuna katmak için harekete geçti. İngiliz basını, Milan'ın da gündeminde olan genç futbolcu için flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Ismaila Coulibaly'i bir kez daha gündemine aldı.
Başarılı orta saha oyuncusu burada vize sorunu sebebiyle forma giyememiş, Beerscot'a kiralanmıştı.
Coulibaly bir kez daha Aslan'ın gümdemine girdi. Yorkshire Live'da yer alan habere göre Sheffield United, Ismaila Coulibaly'ye olan ilgi nedeniyle tedirgin.
Çünkü Galatasaray bu kez onun aklını çelmeye çok yakın. Milan'ın da 20 yaşındaki yıldızı transfer etmek istediği öğrenildi.
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