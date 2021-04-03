03 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: İngilizler duyurdu! Milan istedi Galatasaray alıyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sezon başında da gündeme gelen Ismaila Coulibaly'i kadrosuna katmak için harekete geçti. İngiliz basını, Milan'ın da gündeminde olan genç futbolcu için flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: İngilizler duyurdu! Milan istedi Galatasaray alıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan , 'i bir kez daha gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: İngilizler duyurdu! Milan istedi Galatasaray alıyor

'un geçmişte transfer listesinde bulunan Coulibaly, 'dan 'ın yolunu tutmuştu.

Son dakika spor haberleri: İngilizler duyurdu! Milan istedi Galatasaray alıyor

Başarılı orta saha oyuncusu burada vize sorunu sebebiyle forma giyememiş, 'a kiralanmıştı.

Son dakika spor haberleri: İngilizler duyurdu! Milan istedi Galatasaray alıyor

Coulibaly bir kez daha Aslan'ın gümdemine girdi. Yorkshire Live'da yer alan habere göre , 'ye olan ilgi nedeniyle tedirgin.

Son dakika spor haberleri: İngilizler duyurdu! Milan istedi Galatasaray alıyor

Çünkü bu kez onun aklını çelmeye çok yakın. 'ın da 20 yaşındaki yıldızı transfer etmek istediği öğrenildi.

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