27 Mart 2021, Cumartesi
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TBF Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası verdi!
Son dakika spor haberleri: TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası geldi. Yapılan açıklamada siyah-beyazlıalr 18 bin 750 lira, sarı-kırmızılılara ise 15 bin lira para cezası uygulandı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine para cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Beşiktaş Icrypex-Darüşşafaka Tekfen maçında TBF Basketbola Dönüş Protokolü'ne uyulmamasından dolayı Beşiktaş Kulübüne 18 bin 750 lira para cezası verildiği bildirildi.
ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray-Bahçeşehir Koleji müsabakasında da TBF Basketbola Dönüş Protokolü'nün ihlal edilmesinden dolayı Galatasaray Kulübüne 15 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.
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