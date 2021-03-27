27 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

TBF Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası verdi!

Beşiktaş ve G.Saray'a şok ceza!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

Son dakika spor haberleri: Disiplin Kurulundan ve 'a para cezası geldi. Yapılan açıklamada siyah-beyazlıalr 18 bin 750 lira, sarı-kırmızılılara ise 15 bin lira para cezası uygulandı.

() Disiplin Kurulu, ve kulüplerine para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, 'nde oynanan - maçında 'ne uyulmamasından dolayı Beşiktaş Kulübüne 18 bin 750 lira para cezası verildiği bildirildi.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray- müsabakasında da TBF Basketbola Dönüş Protokolü'nün ihlal edilmesinden dolayı Galatasaray Kulübüne 15 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

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