Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 2 corona virüsü vakası daha! Maç ertelendi

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, daha önce 5 pozitif vaka olduğu açıklanan kadın basketbol takımında 2 sporcunun daha corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncunun daha corona virüsü test sonucu pozitif çıktı ve vaka sayısı 7'ye yükseldi. Sarı-kırmızılıların Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finalinde Nesibe Aydın ile oynayacağı karşılaşma ertelendi.



Sarı-kırmızılıların internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah (3 Nisan Cumartesi) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı yedi olmuştur. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 'Basketbola Geri Dönüş Protokolü'ndeki ilgili madde uyarınca, takımımızın bugün oynayacağı Nesibe Aydın müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir."

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