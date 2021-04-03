03 Nisan 2021, Cumartesi
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Hatayspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu. Mücadelede Koray Gençerler görev alacak. (GS spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Hatayspor - Galatasaray maçının VAR'ı Koray Gençerler oldu.
Daha önce Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklanan Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasının hakemi Abdülkadir Bitigen yönetecek
Bitigen'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem ve Bayık yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Atilla Karaoğlan.
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