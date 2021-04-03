03 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Hatayspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu

Hatayspor-G.Saray maçının VAR hakemi belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 32. haftasında - karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu. Mücadelede görev alacak. ( haberleri)

Spor Toto 'in 32. haftasında oynanacak - maçının VAR'ı oldu.

Daha önce 'un yöneteceği açıklanan Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasının hakemi Abdülkadir Bitigen yönetecek

Bitigen'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve yapacak. Müsabakanın 4. hakemi .

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