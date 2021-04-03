Daha önce Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklanan Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasının hakemi Abdülkadir Bitigen yönetecek

Bitigen'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem ve Bayık yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Atilla Karaoğlan.

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