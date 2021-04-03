03 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim haklı çıktı! Belhanda...

Terim haklı çıktı! Belhanda...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın maçı öncesi yaşanan eksikler gündeme Belhanda'yı getirdi. Sarı-kırmızılılar Faslı yıldızın ayrılığının ardından oynadığı karşılaşmalarda yıldız futbolcunun eksikliğini hissetti. (GS spor haberleri)

'da bugünkü maçı öncesi yaşanan eksikler ismini yeniden gündeme getirdi. Milliyet'in haberine göre 'la 'nda oynanan karşılaşma sonrası kötü zemin nedeniyle yönetime eleştirilerde bulunan ve bu yüzden sözleşmesi fesh edilen Faslı futbolcu konusunda Teknik Direktör Fatih haklı çıktı.

KADRO DIŞI YAPTIRIMI TERCİHİ

Şampiyonluk mücadelesinde böyle bir kararı riskli gören ve deneyimli oyuncaya para cezası ya da birkaç hafta kadro dışı kalması gibi bir yaptırımı yeterli gören Terim'e rağmen Belhanda ile yollar ayrılmıştı.

TERİM HAKLI ÇIKTI

Terim'in bu konudaki endişesi haklı çıktı. Galatasaray'da teknik kadronun orta sahada bilhassa Faslı futbolcuyu aradıkları belirtildi.

BELHANDA'YI ARADI

Hatayspor deplasmanında da yine 'ın rahatsızlığı ile beraber orta alanda yaşanan sorunlar, Belhanda konusunda verilen kararı yeniden tartışmaya açtı.Belhanda'nın yokluğu nedeniyle orta alanda rotasyonu daralan ve bazı tercihlere zorunlu olarak yönelen tecrübeli teknik adamın Faslı futbolcuyu çok aradığı belirtildi.

KIRIK ÇENEYLE BİLE SAHAYA ÇIKTI

Galatasaray'da zamanında kırık çeneyle bile sahaya çıkan Belhanda'nın, maç içerisinde sorumluluk alması, boşa çıkıp savunmadan top alması gibi özelliklerinin eksikliğinin bugün çok hissedildiği bildirildi.

TEK FORVETE DÖNÜŞ

Hatayspor deplasmanında sarı-kırmızılılar tek forvetli sisteme dönüş yapmayı planlıyor. Bu nedenle kritik mücadelede en uçta kimin oynayacağı merak ediliyordu. Milli takıma gitmemesi ve 'da düzenli olarak antrenmana çıkması nedeniyle Falcao'nun bir adım önde olduğu düşünülüyordu.

İBRE MOHAMED'DEN YANA

'in 'a erken dönmesi ve fiziksel olarak da iyi durumda olması ile beraber ibrenin şimdi Mısırlı futbolcudan yana olduğu belirtildi.

OZORNWAFOR FAVORİ

Diğer taraftan savunmadaki eksikler nedeniyle - ikilisinin bu akşam savunmanın merkezinde olması bekleniyor. 'in de yine alternatif olarak defansta denendiği bildirildi.

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