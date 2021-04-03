03 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan yerli harekatı! Listede 5 futbolcu...

Şampiyonluk yarışını sürdüren ve yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya gidecek Galatasaray'ın transfer listesinde 5 yerli isim bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım ayrıca sözleşmeleri bitecek Arda Turan ve Emre Akbaba ile de yeni muvakele imzalamayı düşünüyor. İşte teknik direktör Fatih Terim'in yerli listesi... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'dan yerli harekatı! Listede 5 futbolcu...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

Galatasaray bir yandan şampiyonluk yarışı içinde kalmaya çalışırken diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek için uğraşıyor.

Galatasaray'dan yerli harekatı! Listede 5 futbolcu...

Sarı-kırmızılılar özellikle yerli kalitesini artırmak için harekat başlattı.

Galatasaray'dan yerli harekatı! Listede 5 futbolcu...

Fotomaç'ın haberine göre; iç transferde ve 'nın mutlaka takımda kalmasını isteyen , birçok oyuncunun adını yönetime iletti.

Galatasaray'dan yerli harekatı! Listede 5 futbolcu...

İmparator bu sezon çok zorlandığı kadro derinliği sorununu aşmak istiyor. Bu sebeple geniş bir transfer listesi hazırladı. İşte o isimler:

Galatasaray'dan yerli harekatı! Listede 5 futbolcu...

SALİH UÇAN: Alanyaspor ile adını herkese hatırlattı. Cimbom onu ısrarla istiyor.

Galatasaray'dan yerli harekatı! Listede 5 futbolcu...

KENAN KARAMAN: Yerli Elmander, 'in beğendiği oyuncu tipine uyuyor.

Galatasaray'dan yerli harekatı! Listede 5 futbolcu...

ALPASLAN ÖZTÜRK: Donk gibi bir joker. Terim güçlü rotasyon için onu düşünüyor.

Galatasaray'dan yerli harekatı! Listede 5 futbolcu...

KAAN AYHAN: Stoper, sağ bek ve ön libero oynuyor. Bu esnekliği göz kamaştırıyor.

Galatasaray'dan yerli harekatı! Listede 5 futbolcu...

ALPER YILMAZ: Başarılı sol kanat Ümit Milli performansıyla dikkat çekiyor.

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