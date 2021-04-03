Galatasaray'dan yerli harekatı! Listede 5 futbolcu...
Şampiyonluk yarışını sürdüren ve yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya gidecek Galatasaray'ın transfer listesinde 5 yerli isim bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım ayrıca sözleşmeleri bitecek Arda Turan ve Emre Akbaba ile de yeni muvakele imzalamayı düşünüyor. İşte teknik direktör Fatih Terim'in yerli listesi... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray bir yandan şampiyonluk yarışı içinde kalmaya çalışırken diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek için uğraşıyor.
Sarı-kırmızılılar özellikle yerli kalitesini artırmak için harekat başlattı.
Fotomaç'ın haberine göre; iç transferde Arda Turan ve Emre Akbaba'nın mutlaka takımda kalmasını isteyen Fatih Terim, birçok oyuncunun adını yönetime iletti.
İmparator bu sezon çok zorlandığı kadro derinliği sorununu aşmak istiyor. Bu sebeple geniş bir transfer listesi hazırladı. İşte o isimler:
SALİH UÇAN: Alanyaspor ile adını herkese hatırlattı. Cimbom onu ısrarla istiyor.
KENAN KARAMAN: Yerli Elmander, Fatih Terim'in beğendiği oyuncu tipine uyuyor.
ALPASLAN ÖZTÜRK: Donk gibi bir joker. Terim güçlü rotasyon için onu düşünüyor.
KAAN AYHAN: Stoper, sağ bek ve ön libero oynuyor. Bu esnekliği göz kamaştırıyor.
ALPER YILMAZ: Başarılı sol kanat Ümit Milli performansıyla dikkat çekiyor.
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