Milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Hatayspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in, forvet tercihi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray 4-4-2 sistemiyle çıktığı Kayserispor maçını farklı kazansa da oyunu beğeni toplamamıştı.Teknik Direktörü Fatih Terim aynı sistemi Çaykur Rizespor'a karşı da kullanmış ancak Cimbom sahadan 4-3'lük ağır bir yenilgiyle ayrılmıştı. Bugün ise sistemin yine değişmesi bekleniyor. Aslan bu sezon ezberlediği 4-3-3'e geri dönecek. Herkes bu dizilişte en uçta Mostafa Mohamed'in oynamasını beklerken deneyimli çalıştırıcıdan sürpriz bir karar geldi. Fatih Terim, Hatayspor deplasmanında Radamel Falcao'ya şans verecek. Karşılaşmanın gidişatına göre Mısırlı golcü de oyuna dahil olacak.

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