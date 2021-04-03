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GALATASARAY

Galatasaray'da forvette Mohamed mi Falcao mu oynayacak? Fatih Terim kararını verdi

Mohamed mi Falcao mu? Terim kararını verdi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

Milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, 'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör 'in, forvet tercihi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray 4-4-2 sistemiyle çıktığı maçını farklı kazansa da oyunu beğeni toplamamıştı.Teknik Direktörü aynı sistemi 'a karşı da kullanmış ancak sahadan 4-3'lük ağır bir yenilgiyle ayrılmıştı. Bugün ise sistemin yine değişmesi bekleniyor. bu sezon ezberlediği 4-3-3'e geri dönecek. Herkes bu dizilişte en uçta Mostafa Mohamed'in oynamasını beklerken deneyimli çalıştırıcıdan sürpriz bir karar geldi. Fatih Terim, deplasmanında 'ya şans verecek. Karşılaşmanın gidişatına göre Mısırlı golcü de oyuna dahil olacak.

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