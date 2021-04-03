Galatasaray sol bekini buldu! B planı da hazır
Galatasaray kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Marcelo Saracchi'nin sık sık sakatlanması nedeniyle mukavele imzalamayacak ve Uruguaylı bekle yollarını ayıracak. Sarı-kırmızılı takım bu bölge için arayışlara başlarken, listeye sürpriz bir isim girdi. Transferde ince eleyip sık dokuyan Cimbom'un B planı da hazır. İşte o futbolcular ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da 1.5 yıllığına kiralanan ve kontratı sezon sonu bitecek olan Marcelo Saracchi'yle sık sakatlandığı için yeni sözleşme yapılması beklenmiyor.
Fotomaç'ın haberine göre; sol beke takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda Norveçli futbolcu Birger Meling'in ismi gündeme geldi.
A Milli Futbol takımımızın deplasmanda Norveç'i 3-0 yıktığı maçta Teknik Direktör Fatih Terim'in dikkatini çeken Meling için kulübün scout ekibine takip etme talimatı verildi.
SEZON SONU KAPI ÇALINACAK
Kariyerini Fransız ekibi Nimes'te sürdüren Meling, bu sezon Ligue 1'de 18 maçta forma giydi. 2 gol atıp, 3 de asist yapan Meling, milli formayı da son üç maçta 90'ar dakika terletti.
Futbola Viking'de başlayan Meling, 2013'te Middlesbrough'nun dikkatini çekti ve transfer edildi.
Daha sonra Stabaek ve Rosenborg formaları giyen Meling, sezon başında Nimes'e 1 milyon euro'ya geçti. Hem bonservisinin hem de maaşının düşük olması nedeniyle ilgi çeken Meling, hücuma katılımıyla dikkat topladı.
Birger Meling, 2017 ve 2018'de Rosenborg'da lig şampiyonu oldu. 2017'de Süper Kupa ve 2018'de Norveç Kupası'nı kazandı.
Norveç, Fransa ve Premier Lig 2'de top oynayan Meling, Avrupa Ligi'nde 24, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 15 maça çıktı.
26 yaşındaki sol bek kariyerinde 235 maça çıktı. 12 gol attı, 31 asist yaptı. 37 kez sarı kart, 2 kez direkt kırmızı kart gördü.
EZGJAN ALIOSKI DE LİSTEDE
Sarı-kırmızılı kulüple adı anılan bir başka sol bek Ezgjan Alioski, kulübü Leeds United ile yeni sözleşme yapmadı. Son teklifi de reddeden 29 yaşındaki K.Makedonyalı futbolcu, sezon sonu boşa çıkıyor. Alioski bu sezon İngiliz kulübünde 29 maça çıkarken 3 kez fileleri sarsmayı başardı.
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