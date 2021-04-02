02 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın Hatayspor kafilesi belli oldu!

Cimbom'un Hatay kafilesi belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 Giriş Tarihi: 02.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek 'ın kamp kadrosu belli oldu.

'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek 'ın kamp kadrosu belli oldu.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK!
Yedlin, Luyindama ve Marcao kart cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Öte yandan corona virüsü test sonuçları pozitif çıkan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu kafileye dahil edilmedi.

İşte sarı-kırmızılıların Hatay kafilesi...

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