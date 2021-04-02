Galatasaray'ın Hatayspor kafilesi belli oldu!

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.



GALATASARAY'DA 6 EKSİK!

Yedlin, Luyindama ve Marcao kart cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Öte yandan corona virüsü test sonuçları pozitif çıkan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu kafileye dahil edilmedi.



İşte sarı-kırmızılıların Hatay kafilesi...

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