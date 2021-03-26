26 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Arturo Vidal transferinde Galatasaray'a Marsilya rakip oldu!

G.Saray'a Vidal'de dev rakip!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 Giriş Tarihi: 26.03.2021

Gelecek sezon kadrosuna önemli isimleri transfer etmek isteyen , çalışmalara başladı. Sarı kırmızılıların ismi, ekiplerinden Inter forması giyen yıldız oyuncu ile geçmeye başlamıştı. da yıldız futbolcuya talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Dedikodu şeklinde ortaya atılan Vidal'in, 'a önerildiği iddiası; , , ve basınında sıklıkla anılmaya başlandı.

Brezilya basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; 33 yaşındaki orta saha, takımları ve tarafından ara transferde istendi. Ancak Şilili oyuncunun, 'de kazandığı rakama çıkılmadı.

INTER GÖZDEN ÇIKARDI

İtalyanlara göre durum; Vidal için Ocak ayına göre farklı… Çünkü İnter, Vidal'ın menajeri Felicevic'e, "Takım bul" talimatını verdi.

Bu yüzden Şilili menajer de Vidal'in maaşını ödemeye yaklaşabilecek Galatasaray ve 'nın kapısını çaldı.

Marsilya'nın, Vidal için Galatasaray'la mücadeleye girmek zorunda olduğu belirtildi.

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İNDİRİM YAPACAK

Sezon başında 'dan İnter'e bonservissiz olarak gelen Vidal'ın, aynı şekilde Galatasaray'a gidebileceği yorumları yapılıyor.

Ancak sarı- kırmızılılara gelmesi için maaşında indirim yapmayı kabul etmesi gerektiği de belirtiliyor.

23 MAÇ

Vidal, Inter'de bu sezon 23 maça çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi ve beklentilerin altında kaldı. Şilili yıldızın, 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. (Fotomaç)

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