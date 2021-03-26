Gelecek sezon kadrosuna önemli isimleri transfer etmek isteyen Galatasaray, çalışmalara başladı. Sarı kırmızılıların ismi, Serie A ekiplerinden Inter forması giyen yıldız oyuncu Arturo Vidal ile geçmeye başlamıştı. Marsilya da yıldız futbolcuya talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Dedikodu şeklinde ortaya atılan Vidal'in, Galatasaray'a önerildiği iddiası; İtalya, Şili, Brezilya ve Fransa basınında sıklıkla anılmaya başlandı.

Brezilya basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; 33 yaşındaki orta saha, Arap takımları ve Flamengo tarafından ara transferde istendi. Ancak Şilili oyuncunun, İnter'de kazandığı rakama çıkılmadı.

INTER GÖZDEN ÇIKARDI

İtalyanlara göre durum; Vidal için Ocak ayına göre farklı… Çünkü İnter, Vidal'ın menajeri Felicevic'e, "Takım bul" talimatını verdi.

Bu yüzden Şilili menajer de Vidal'in maaşını ödemeye yaklaşabilecek Galatasaray ve Marsilya'nın kapısını çaldı.

Marsilya'nın, Vidal için Galatasaray'la mücadeleye girmek zorunda olduğu belirtildi.

İNDİRİM YAPACAK

Sezon başında Barcelona'dan İnter'e bonservissiz olarak gelen Vidal'ın, aynı şekilde Galatasaray'a gidebileceği yorumları yapılıyor.

Ancak sarı- kırmızılılara gelmesi için maaşında indirim yapmayı kabul etmesi gerektiği de belirtiliyor.

23 MAÇ

Vidal, Inter'de bu sezon 23 maça çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi ve beklentilerin altında kaldı. Şilili yıldızın, 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. (Fotomaç)

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