01 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 7 imza birden!

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon sonunda birçok futbolcusunun sözleşmesi bitecek olan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda kontrat yenileme görüşmleri devam ederken ayrıca 7 yıldız isme imza attırmak için harekete geçti. (GS spor haberleri)


Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 7 imza birden!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 Giriş Tarihi: 01.04.2021

sözleşme yenileyerek ilk adımı atan Galatasaray, stoperleri ve 'nın yanı sıra , , ve ile kontrat uzatmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 7 imza birden!

FFP anlaşması devam eden sarı-kırmızılı kulüp, dış transferde ise listesine sezon sonunda serbest kalacak isimleri aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 7 imza birden!

Galatasaray, transfer hedefindeki 7 yıldıza imza attırarak şov yapmayı amaçlıyor.

İşte Aslan'daki operasyonun detayları:

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 7 imza birden!

İLK BOMBA AYTAÇ KARA!
Sabah'ın haberine göre, ile sözleşmesini uzatmayan Aytaç Kara ile kesin anlaşma sağlandı. Aytaç yeni sezonda parçalı formayı giyecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 7 imza birden!

SARACCHI YERİNE VAN AANHOLT!
2- 'in 5 milyon euro istediği Saracchi'ye veda edilecek. ile sözleşmesi bitecek olan Hollandalı sol bek 'a yıllık 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 sezonluk sözleşme önerildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 7 imza birden!

SALİH VE KENAN GÜNDEMDE!
Sezon sonu boşa çıkacak 'dan ve 'tan gündemde. Birçok takımın talip olduğu ikili için şartlar zorlanacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 7 imza birden!

SAVUNMAYA YERLİ TAKVİYE!
Savunmaya yerli takviye düşünen Galatasaray, milli oyuncular Kaan Ayhan ve Alpaslan Öztürk ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 7 imza birden!

BARIŞ ALPER YILMAZ CİMBOM'A DOĞRU!
Geleceğe yönelik hamleler yapacak sarı-kırmızılılar, Ümit Milli Takım'da oynayan Keçiörengücü'nün kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray Hatay maçına nasıl 11'le çıkacak? İşte son gelişmeler G.Saray Hatay maçına nasıl 11'le çıkacak? İşte son gelişmeler
Terim istedi yönetim harekete geçti! Cimbom İngiliz ismi bitiriyor Terim istedi yönetim harekete geçti! Cimbom İngiliz ismi bitiriyor
Falcao ve Diagne gidecek! Süper sambacı gelecek Falcao ve Diagne gidecek! Süper sambacı gelecek
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör