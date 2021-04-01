Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 7 imza birden!
Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon sonunda birçok futbolcusunun sözleşmesi bitecek olan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda kontrat yenileme görüşmleri devam ederken ayrıca 7 yıldız isme imza attırmak için harekete geçti. (GS spor haberleri)
Fernando Muslera sözleşme yenileyerek ilk adımı atan Galatasaray, stoperleri Marcao ve Luyindama'nın yanı sıra Arda Turan, Emre Akbaba, Donk ve Ömer Bayram ile kontrat uzatmaya hazırlanıyor.
FFP anlaşması devam eden sarı-kırmızılı kulüp, dış transferde ise listesine sezon sonunda serbest kalacak isimleri aldı.
Galatasaray, transfer hedefindeki 7 yıldıza imza attırarak şov yapmayı amaçlıyor.
İşte Aslan'daki operasyonun detayları:
İLK BOMBA AYTAÇ KARA!
Sabah'ın haberine göre, Kasımpaşa ile sözleşmesini uzatmayan Aytaç Kara ile kesin anlaşma sağlandı. Aytaç yeni sezonda parçalı formayı giyecek.
SARACCHI YERİNE VAN AANHOLT!
2- Leipzig'in 5 milyon euro istediği Saracchi'ye veda edilecek. Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan Hollandalı sol bek Van Aanholt'a yıllık 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 sezonluk sözleşme önerildi.
SALİH VE KENAN GÜNDEMDE!
Sezon sonu boşa çıkacak Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman gündemde. Birçok takımın talip olduğu ikili için şartlar zorlanacak.
SAVUNMAYA YERLİ TAKVİYE!
Savunmaya yerli takviye düşünen Galatasaray, milli oyuncular Kaan Ayhan ve Alpaslan Öztürk ile ilgileniyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ CİMBOM'A DOĞRU!
Geleceğe yönelik hamleler yapacak sarı-kırmızılılar, Ümit Milli Takım'da oynayan Keçiörengücü'nün kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.
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