24 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Ryan Babel'den Van Aanholt'a transfer çağrısı! "Come to Galatasaray"

Ryan Babel'den Van Aanholt'a transfer çağrısı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

'ın Hollandalı yıldızı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'u Galatasaray'a davet etti. ile yeni sezonda devam etmeyecek olan sarı kırmızılı ekibin bir süredir Van Aanholt ile ilgilendiği biliniyordu.

'da kiralık olarak forma giyen ve inişli çıkışlı bir performans gösteren 'nin sözleşmesinin bitecek olması, Galatasaray'ı sol bek arayışlarına itti. Bir süredir sarı kırmızılı ekibin radarında forması giyen yer alıyordu.

Hollandalı futbolcuya ise vatandaşı 'den çağrı geldi. Babel, Instagram'da Van Aanholt'un paylaşımının altına '''' yorumunu yaptı. 30 yaşındaki milli futbolcunun İngiliz ekibindeki sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

PATRICK VAN AANHOLT KİMDİR?

altyapısında oynadıktan sonra 'e geçiş yapan , 10,5 milyon euro bonservis ile Crystal Palace'a transfer oldu. 4 sezon burada forma giydi. Hollanda milli takımında da görev yapan Aanholt, fiziği ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Van Aanholt, Crystal Palace'ta 130 maça çıktı ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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