Son dakika transfer haberleri: Ryan Babel'den Van Aanholt'a transfer çağrısı! "Come to Galatasaray"
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Van Aanholt'u Galatasaray'a davet etti. Marcelo Saracchi ile yeni sezonda devam etmeyecek olan sarı kırmızılı ekibin bir süredir Van Aanholt ile ilgilendiği biliniyordu.
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve inişli çıkışlı bir performans gösteren Marcelo Saracchi'nin sözleşmesinin bitecek olması, Galatasaray'ı sol bek arayışlarına itti. Bir süredir sarı kırmızılı ekibin radarında Crystal Palace forması giyen Van Aanholt yer alıyordu.
Hollandalı futbolcuya ise vatandaşı Ryan Babel'den çağrı geldi. Babel, Instagram'da Van Aanholt'un paylaşımının altına ''Come to Galatasaray'' yorumunu yaptı. 30 yaşındaki milli futbolcunun İngiliz ekibindeki sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
PATRICK VAN AANHOLT KİMDİR?
Chelsea altyapısında oynadıktan sonra Sunderland'e geçiş yapan Patrick Van Aanholt, 10,5 milyon euro bonservis ile Crystal Palace'a transfer oldu. 4 sezon burada forma giydi. Hollanda milli takımında da görev yapan Aanholt, fiziği ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Van Aanholt, Crystal Palace'ta 130 maça çıktı ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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